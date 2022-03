El comediante Chris Rock rompió su silencio este miércoles sobre la bofetada que Will Smith le propinó en los Óscar el domingo, al tiempo que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas inició una acción disciplinaria contra el actor.



"Todavía estoy procesando lo ocurrido", dijo Rock en un show a casa llena en Boston, de acuerdo con la publicación Variety. Rock, vestido de blanco, fue ovacionado por el público, informó la revista.



“No tengo mucho sobre lo que ocurrió, así que si vinieron a oír eso, tengo un show completo que escribí antes de este fin de semana (...) En algún momento hablaré sobre esa mierda. Y será serio y gracioso", dijo.



El domingo Rock bromeó en la gala de los Óscar sobre el corte al ras de Jada Pinkett Smith, que sufre de alopecia (pérdida de cabello). Su esposo, Will Smith, subió al escenario y lo abofeteó para después gritar ante una audiencia estupefacta: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!".



Smith se negó a retirarse de la ceremonia de los Óscar después del impresionante episodio, dijo este miércoles la Academia en un comunicado.



"Nos gustaría aclarar que se le pidió al señor Smith que dejara la ceremonia y se negó, pero también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de forma diferente".

Procedimiento disciplinario

La Academia, a cargo de la premiación, informó que comenzó una acción disciplinaria contra Smith, de 53 años, por el ataque que opacó la mayor noche de Hollywood y que fue visto por millones de personas.

Rock no dudó en asistir a la fiesta posterior a los premios organizada por ‘Guy Oseary’. Foto: AFP



"La Junta de Gobernadores comenzó un procedimiento disciplinario contra el señor Will Smith por violar el estatuto de conducta de la Academia, incluyendo inapropiado contacto físico, comportamiento amenazante o abusivo, y comprometiendo la integridad de la Academia", dijo el comunicado.



“El señor Smith está siendo notificado con al menos 15 días de una votación sobre sus violaciones y sanciones, y la oportunidad de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta escrita". "En la próxima reunión de la junta el 18 de abril, la Academia tomará una acción disciplinaria que puede incluir suspensión, expulsión y otras sanciones permitidas por los reglamentos y estatutos de conducta".



La instancia está bajo fuerte presión para responder de forma apropiada al incidente que opacó la cobertura de los fastuosos premios y robó el protagonismo de hitos como la victoria de "Coda", con un elenco mayoritariamente sordo.



Después de propinarle la bofetada a Rock, Smith subió al escenario nuevamente para recibir el Óscar al mejor actor por su protagónico en "Rey Richard: una familia ganadora".



En un largo discurso el actor no hizo mención directa al ataque, pero comentó: "El amor te lleva a hacer locuras".



El lunes la Academia condenó el incidente y anunció una revisión formal. Poco después, Smith publicó una disculpa formal, en tanto que su esposa colocó un escueto post en Instagram diciendo que ésta era "una temporada para sanar".

Rock, de 57 años, se ha mantenido en silencio en las redes sociales y había gran expectativa por el show de este miércoles en Boston.



El portal de reventa de entradas TickPik anunció en Twitter el lunes que solo la noche del Óscar vendieron más entradas que durante todo el mes pasado para la gira en curso del comediante. Los precios de las entradas se dispararon llegando a superar los 1.000 dólares y el martes ya no quedaba nada disponible para la presentación de 75 minutos de este miércoles.

"Traumatizada"

La coanfitriona del Óscar, Wanda Sykes, dijo este miércoles que se sentía físicamente mal después de lo ocurrido y opinó que Smith debía haber sido retirado de la sala.

"Fue horrible, me siento físicamente mal y aún estoy un poco traumatizada", dijo en el programa de la entrevistadora Ellen DeGeneres.

"Que lo dejaran estar en esa sala y disfrutar del resto de la gala y aceptar su premio fue como '"¿Cuán mal está esto?'. Mandó un mensaje equivocado", dijo Sykes que animó la ceremonia junto con Amy Schumer y Regina Hall.



"Si atacas a alguien, debe ser escoltado afuera del edificio y ya. Pero lo dejaron quedarse. Me pareció mal", agregó.



Sykes también comentó que había hablado con Rock después de la ceremonia. "La primera cosa que él dijo fue 'Lo siento tanto'. Pero le dije '¿Por qué estás disculpándote?'. Él me dijo 'Esta debía ser tu noche'". "'Tú y Amy (Schumer) y Regina (Hall) estaban haciendo un trabajo increíble. Siento mucho que ahora será sobre esto'", le dijo Rock a Sykes, de acuerdo con ella.



AFP