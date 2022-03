La cachetada que recibió Chris Rock en los premios Oscar por parte de Will Smith sigue siendo el principal tema de atención en redes sociales.



Lo que provocó la bofetada fue una broma que hizo Rock en su presentación. En esta se refería al pelo corto de la esposa de Will, Jada Pinkett Smith, diciéndole que no podía esperar para verla en ‘G.I Jane 2’.

Sin embargo, una fuente cercana a los actores habló con el medio ‘TMZ’ y comentó que Chris Rock no sabía de la alopecia de Jada y que el comediante “no tiene un hueso malo en su cuerpo”, haciendo referencia a que Rock no habría hecho su comentario con maldad.



Este mismo medio asegura que Chris Rock y Will Smith son amigos desde hace unos años, pero en estos últimos meses ha habido una tensión entre ambos.



La fuente de ‘TMZ’ afirma que después de la chaqueteada, Rock se fue a su camerino y, desde ese entonces, no han hablado.

Will Smith golpea a Chris Rock. Foto: AFP

Aunque Smith pidió perdón al frente de todos, este tipo de conflictos tardan en solucionarse, ya que Rock después de ser golpeado quedó “conmocionado y desconcertado”, aseguró el medio ya mencionado.



Aun así, Chris Rock no dudó en asistir a la fiesta posterior a los premios organizada por ‘Guy Oseary’ para tratar de pasar el amargo rato y tener un poco de diversión.

