En la edición pasada de los premios Óscar se presentó un hecho atípico: el actor Will Smith abofeteó a Chris Rock en plena transmisión en vivo. El video del momento le dio la vuelta al mundo y dejó mal parado a Smith.



El suceso se presentó luego de que Rock hiciera un chiste sobre la pérdida de cabello de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will. La mujer lleva años sufriendo una enfermedad que ha afectado su cabellera.



A Will Smith no le gustó el comentario sobre su pareja de hace más de 20 años y confrontó agresivamente a Chris Rock en frente de los asistentes de la premiación.



Tras la polémica, Rock no había hablado mucho sobre el tema hasta ahora. El presentador se refirió al hecho en una actuación de comedia en el Madison Square Garden de Nueva York.



Junto a Kevin Hart aseguró que él no era una víctima y que en realidad superó rápidamente la bofetada de Will Smith. Añadió que es importante medir las palabras que se dicen a otros.



“No soy una víctima. Sí, eso duele, Pero me sacudí esa… y me fui a trabajar al día siguiente. No voy al hospital por un corte de papel” expresó Chris Rock.



El conductor de los premios, que tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram, dejó claro a sus seguidores que no siente resentimientos a Will Smith por lo ocurrido.



"Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara” bromeó Rock en frente de la multitud.



La opinión de Kevin Hart

En el set de comedia el actor estuvo acompañando a su colega y amigo Chris Rock. Hart se unió a los chistes sobre lo ocurrido con Will Smith y rió con el público.



Semanas atrás en una entrevista con ‘Entertainment Tonight’ contó que no podía tomar una posición en el conflicto porque mantiene una buena amistad con ambos famosos.



"Will se disculpa, ya sabes. Las personas somos humanos y como humanos a veces cometemos errores. Así que no se trata de hablar del pasado, se trata de reconocer el presente y hacer lo mejor para seguir adelante" señaló en esa ocasión.



Según su opinión, Wil Smith estuvo equivocado en la forma en la que manejó el problema, pero a su vez Chris Rock no debió bromear sobre un tema tan delicado.

