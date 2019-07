Chris Obi, actor de 'Star Trek', es acusado de agresión sexual

Chris Obi, actor recordado por su participación en la serie de Netflix 'Star Trek: Discovery', fue detenido tras ser acusado de violación y agresión sexual, al parecer, contra las alumnas de la escuela de actuación que dirige.

Según el diario inglés 'Metro', Obi, de 48 años, habría abusado de por lo menos seis de sus alumnas de la escuela. Ellas, según le explicaron a las autoridades, fueron víctimas de las agresiones del actor entre 2012 y 2018.



“Las denuncias han sido hechas por seis mujeres y se refieren a incidentes separados que supuestamente tuvieron lugar en una dirección en el área de Notting Hill”, dijo la Policía.



Obi, sin embargo, fue liberado bajo fianza luego de negar de manera rotunda las acusaciones, aunque las autoridades seguirán con la investigación.

Obi en su papel de klingon. Foto: Netflix

Dice 'The Sun' que Christopher aprovechaba las escenas en las que se simulaban muestras de afecto durante sus clases para excederse con las aprendices.



El actor, reconocido por su papel en la serie de Netflix, participó en otras producciones como 'Doctor Who' y 'The Counsellor'.

ELTIEMPO.COM