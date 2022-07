Chris Hemsworth demostró una vez más por qué es una de las figuras favoritas de los fanáticos. El australiano tuvo un gesto de consideración antes de filmar una escena con su compañera de equipo.



‘Thor: love and thunder’ se estrenó el pasado 7 de julio en todas las salas de cine de Latinoamérica. En la película el protagonista, protagonizado por Hemsworth, decide buscar un rato de descanso cuando es interrumpido por los planes de ‘Gorr el Dios Carnicero’.



Desde su debut, la nueva entrega de Marvel ha estado en el foco de atención de los seguidores. Los actores del filme han estado en entrevistas, foros y estrenos para responder las preguntas de los fanáticos.



En esta ocasión fue Natalie Portman, que interpreta el papel de Jane Foster, la que contó una anécdota sobre el rodaje. En conversación telefónica con la estación de radio ‘Capital FM’ reveló lo buen compañero que es Chris Hemsworth.



"El día que tuvimos una escena de beso, no comí carne esa mañana porque soy vegana. Él come carne como cada media hora. Fue realmente considerado. Es una persona muy agradable" expresó la actriz israelí.



En la misma entrevista radiofónica también se encontraba Tessa Thompson, quien le da vida a Valquiria. La artista aprovechó para reírse del gesto de Hemsworth.



"Ni siquiera sabía que podía pasar sin comer carne" dijo en referencia al australiano y añadió que “Prácticamente come bisontes para desayunar”.



Desde que se conoció esta nueva historia, los fanáticos de Marvel han aplaudido al actor por su empatía y atención con sus compañeros de set.



La dieta de Chris Hemsworth

El actor australiano tiene uno de los mejores físicos del espectáculo, que mantiene con un rígido esquema de comidas y muchas horas diarias de ejercicio. Él mismo confirmó que consume unas 4.500 calorías al día, el doble de una persona normal.



Según su entrenador, Luke Zocchi, come diez veces por jornada y el desayuno es un batido de proteínas salado con caramelo, col, espinaca y avena. El actor trata de ingerir más de 300 gramos de proteínas diarias.



En vez de comer pechugas de pollo, prefiere los muslos. Esta parte del animal tiene más grasas y por lo tanto aumenta el volumen del cuerpo.



En 24 horas el australiano consume por lo general otras comidas como salmón, chuletas de cerdo y nuevamente pollo. Su régimen de ejercicios consiste sobre todo en trabajar pesos.

