Chris Evans entrega oficialmente el escudo del Capitán América

El actor estadounidense Anthony Mackie será el protagonista de la cuarta entrega de Capitán América, la primera película sobre este superhéroe de Marvel que no tendrá a Chris Evans al frente.

El portal Deadline señaló que Malcolm Spellman, y Dalan Musson se encargarán del guion de esta cinta de la que no se sabe mucho más por ahora. Mackie ha interpretado al personaje de Falcon en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés). Sin embargo, su rol adquirió un nuevo significado cuando en "Avengers: Endgame" (2019), la cinta en la que se despidió Chris Evans como Capitán América, Falcon recibió el famoso escudo estrellado de este superhéroe.







Los dilemas personales de Falcon sobre si debía o no asumir el rol de Capitán América fueron una parte fundamental de la serie de Disney+ 'Falcon y el soldado de invierno', que se estrenó el pasado marzo. En cualquier caso, la poderosa imagen en 'Avengers: Endgame' de un superhéroe negro con el escudo de Capitán América, poco menos que el patriotismo estadounidense encarnado en una figura de Marvel, sirvió para continuar dialogando sobre el racismo a través de las películas y series del MCU.



"La raza es un asunto importante desde que Steve (Evans) le da a Sam (Falcon) el escudo. Sam es un hombre negro en EE.UU. y si piensas en 2020, ser un hombre negro en EE.UU. significa una existencia turbulenta, por decirlo suavemente", argumentó Mackie en un encuentro con los medios en el que participó Efe.



"Para Sam la pregunta es cómo te levantas y representas a un país que nunca ha luchado por ti, que nunca te ha querido, que nunca te ha permitido la decencia de ser una persona y te ha esclavizado, que ha violado y saqueado básicamente tu tierra natal y también esa historia de ti mismo... ¿Cómo te levantas y representas eso?", añadió.

Anthony Mackie y Sebastian Stan, los protagonistas de la serie 'Falcon y el soldado del invierno'. Foto: Disney+

Capitán América fue el personaje central de tres películas del MCU: 'Captain America: The First Avenger' (2011), 'Captain America: The Winter Soldier' (2014) y 'Captain America: Civil War' (2016). Esta tercera película se entendió prácticamente como una entrega más de los Avengers, ya que en ella aparecían casi todos los personajes del MCU: Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Vision (Paul Bettany) o un joven y debutante Spider-Man (Tom Holland).



EFE

