¿Se dejó tentar la directora Chloé Zhao por 'Star Wars'?

“Tengo que tener mucho cuidado, pero digamos que es un mundo al que le tengo mucho respeto porque ha sido una parte muy importante de mi vida”, esa es la frase de la directora Chloé Zhao que está revolucionando a Hollywood, al hacer referencia a fuertes rumores de que estaría implicada en la dirección de una nueva película de la saga Star Wars.

Zhao, que ganó el Óscar este año con el drama Nomadland y que se aventuró a dirigir la cinta de superhéroes Eternals, de Marvel, podría estar dando pistas de una galaxia no muy lejana dentro de su trabajo cinematográfico.



Con un estilo visual imponente y la tarea cumplida en los terrenos del gran presupuesto, no sería raro que estuviera ligada a un saga tan emblemática y, sobre todo, que necesita un nuevo aire y otro estilo para sus historias.



Nomadland es protagonizada por Frances McDodrmand. Ganó como mejor película de drama en los Golden Globes Foto: Archivo EL TIEMPO

No hay nada oficial, pero se sabe que Zhao estaría trabajando en un nuevo proyecto de alto presupuesto para Disney. Todo fue culpa del director de fotografía Greg Frasier, famoso por Duna, Rogue One y la serie The Mandalorian, quien publicó en Instagram que estaba implicado en un proyecto grande, con la imagen de una claqueta en la que aparecía el nombre de la directora. Los fanáticos asumieron que Frasier, un referente en el mundo de Star Wars, estaba dando una pista de una producción emparentada con la saga.



Sin embargo, hasta ahora, la realidad es que Chloé Zhao está trabajando en Drácula, en un formato western.



