El efecto de un meme va más allá de hacer reír. A veces, lo que parece divertido causa fuertes daños en la vida de otras personas. Así le ocurrió a Chloë Grace Moretz, la actriz que saltó a la fama a los 12 años tras el éxito de la película Kick-As, en la que interpretó a Hit Girl.



Desde entonces, su vida se llenó de paparazzi, algo que era incómodo y a veces fuente de angustia.”Eran 10 o 15 adultos rodeando a una niña de 12 años, empujaron a mi madre y ella terminó en el suelo, no se hizo daño, pero la situación fue realmente caótica. Es un asalto a todos los sentidos, con gritos y destellos. Cuando me subí al carro, me eché a lloar. Ese momento fue para mí un antes y un después”.



Esa “compañía” no deseada se intensificó no solo tras el éxito de su siguiente película, Déjame entrar, y el remake de Carrie y otros filmes. También ayudó el hecho de haber entablado una relación con Brooklyn Beckham (con quien rompería después).



Moretz creyó acostumbrarse al asedio, pero el efecto de las críticas hacía mella en su personalidad. A los 18 años, en una alfombra roja, las sintió más de cerca, tanto que recuerda haber llorado, haber sentido odio hacia sí misma. Pronto vendría el devastador meme que surgió de lo que parecía una fotografía más que le tomaron.

La actriz entraba a un hotel con dos cajas de pizza. Vestía de top negro, pantalones cortos y tacones. El autor del meme le alargó las piernas, redujo su torso para compararla con una escena de la serie Padre de Familia, donde el protagonista afirma tener piernas muy largas. A muchos les pareció divertido. A ella no. “Vino la avalancha de horribles meme que empezaron a enviar sobre mi cuerpo (...), hubo un meme que realmente me afectó”, relató Moretz. De nada valía protestar. “Me decían: ‘¡Cállate! ¡Es graciosísimo!’. Solo recuerdo estar sentada y pensar: ‘Mi cuerpo se está usando como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre quién soy, y se está publicando en todo Instagram’”.

Todavía hoy, más de siete años después, es difícil para ella volver a verlo.

Tras el meme, la actriz describe haberse vuelto como “una reclusa”. Evitaba contacto con los medios y fotógrafos. “Se llevó una parte de mí con la que solía disfrutar”, dice.



“Creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en esta sociedad, se magnifica por culpa de la exposición en redes sociales”, concluye ahora al recordar esos efectos, tan solo ver a los paparazzi cercas la hacía sentir “palpitaciones” e “hiperventilar”.

La tregua vino de la mano con la pandemia, que fue para ella ”un tiempo de introspección”. Pese a todo, no busca renunciar a su carrera, actuar es para la actriz de ahora 25 años “una terapia”. Sin embargo, considera que puede con lo que viene en adelante: Decir que los últimos años han sido transformadores es quedarse corta. Soy una chica completamente diferente a la que era antes. Ahora siento que soy una mujer”.

