¿Por qué China censuró el especial de 'Friends'?

El reciente especial de reencuentro de las estrellas de la famosa serie Friends fue recibido con buenos comentarios y reacciones, menos en China.

Friends the Reunion no les gustó a los censores del Partido comunista de ese país, ya que tenpia como invitados a Justin Bieber y Lady Gaga.



Al primero no lo quieren allá porque en una visita no se portó bien en la Muralla China.Eso sumado a algnos episodios del recuerdo que "podrían afectar las ensibilidad de la udiencia de ese país,fueron eliminados durante la presentación en HBO Max.

En una entrevista, el padre de Lady Gaga dijo que el paseador de perros es un amigo cercano de su hija. Foto: AFP

Claro, tampoco aparece ni Lady Gaga y mucho menos la banda coreana BTS. Según el diario español La Vanguardia , en el caso de Lady Gaga, la censura tiene que ver con el encuentro que tuvo la actriz y cantante con el Dalai Lama en 2016. Cualquier persona que tiene contacto con el líder tibetano se convierte en persona non grata para el imperio.



Por su parte, BTS quedó en la mira cuando uno de sus miembros habló de la "historia del conflicto de 1950-53, en el que Corea del Sur y Estados Unidos combatieron juntos contra Corea del Norte, apoyada por China.



BTS en su presentación de los Grammy cantando Dynamite. Foto: EFE

Otras escenas fueron cortadas por su contenido sexual o reerencia a la comunidad LGTBIQ, dejando el especial en solo 98 minutos, frente als 104 que dura en su versión original.



