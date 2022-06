La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves contó que se encontraba a gusto luego de comunicarse con Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños -más conocido como ‘Chespirito’-, por haber llegado a un acuerdo sobre cómo sería su participación en la bioserie del popular personaje.



(También le puede interesar: El chavo de 8: ¿Por qué decidieron acabar con ‘Chespirito’?).

Este proyecto busca contar la vida del creador ‘El Chavo del Ocho’ y ‘El Chapulín Colorado; sin embargo, hasta solo se había especulado la aparición de la ‘Chilindrina’, debido a una batalla legal por los derechos del personaje y que produjo una enemistad entre los actores.



La dudas se disiparon luego de que la misma María Antonieta de las Nieves confirmó al medio mexicano 'Sale el Sol' que participará en la bioserie.



“¿Por qué crees que estoy tan contenta? No me dan permiso de decir que sí, pero sí digo que no va a ser una mentira muy grande, entonces quiero que todos estén a la expectativa porque ya no es sorpresa. Porque ya lo estoy diciendo”, señaló.



De igual forma, la actriz expresó su emoción por haberse comunicado con el hijo de Gómez Bolaños para esclarecer la situación y “limar asperezas del pasado”.



“Estoy muy contenta de que el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido entendimientos, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada y yo de aquí hasta que termine la historia de ‘Chespirito’ quiero estar al aire junto a él”, confesó la actriz durante esta misma entrevista.



(Tal vez sea de su interés: Chespirito: razón por la que el nombre de sus personajes inician con 'Ch')

Derechos de los personajes de 'Chespirito'

Continúan las dudas por los problemas legales que hay entre Florinda Meza, esposa de Roberto Gómez Bolaños, y Roberto Gómez Fernández, hijo del fallecido comediante, por los derechos de autor del nombre del artista.



Esta situación acrecentó los problemas entre los otros actores de ‘Chespirito' que alegaban por los derechos de autor de cada uno de los personajes.



En medio de esta batalla, originada por un vacío en el testamento de Bolaños, se han venido revelando los personajes que estarán presentes en la bioserie que espera ser grabada en los próximos meses.

El capítulo de Navidad más triste de la aclamada comedia ‘El Chavo del 8’

‘El Chavo del 8’: así llegó el niño a la vecindad

El final de Rubén Aguirre, enfermo y endeudado

Tendencias EL TIEMPO