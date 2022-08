Chiki BomBom tiene 2,6 millones de seguidores en Instagram y 10 millones en TikTok, pero ahora adora la ya vintage pantalla de televisión y a veces se siente sola.

La influencer de República Dominicana se hizo famosa desde el 2015 cuando comenzó a subir contenidos con mensajes positivos y palabras sencillas, que con su imponente voz, se convirtieron en frases populares que resonaban en internet: ‘¡Buenas, buenas!’, ‘¡Tengo la personalidad!’, ‘¡La vida me sabe a frutas!’. Cada una se replicaba como un mantra de batalla para conquistar las tierras del optimismo de sus fanáticos.



Pero a esta estrella viral le faltaba algo. Lissette Eduardo, su nombre de pila, quería otro tipo de conexión sin dejar a un lado su trabajo de crear contenido con aire positivo y seguir con una energía irrefrenable su día a día a través de las redes sociales.

Yo habló hasta debajo del agua, pero la gente me ha recibido fenomenal. FACEBOOK

TWITTER

Y probó suerte en la televisión: ¿cómo se le ocurrió dejar el universo de los clics y los likes por una pantalla y un formato tan rígido y anticuado?, podrían haberse preguntado algunos de sus incondicionales de las redes. ¿Y ella?

Chiky BomBom piensa unos segundos ante la pregunta y recuerda que algunas experiencias pasadas en ese medio no le gustaron tanto. Pero reconoce que su nuevo paso, bueno, su “gran paso”, como ella lo define, no tiene nada que ver con un cambio radical en su carrera o una locura mediática.



(Siga leyendo: She Hulk: ¿de qué trata y cómo puede ver la nueva serie de Disney Plus?)

Facebook Twitter Linkedin

Chiki BomBom y su inconfundible afro en la primera temporada del programa. Foto: Canal E!

“No lo veo así, es más como un... principio, tuve un viaje que me hizo disfrutar el trabajo frente a las cámaras, fue algo nuevo”, cuenta en una charla con EL TIEMPO. “Amo la televisión, y lo que estoy haciendo ahora en ella, me hizo disfrutar mi trabajo”, revela contundentemente.



Chiki Bom Bom se refiere al programa 'Ojos de mujer', del 'canal E!', en el que se revive un poco el modelo de talk show junto a la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez, recordada por la telenovela 'Corazón salvaje'; la presentadora y comediante Érika de la Vega, quien prestó su voz para el personaje de 'Dolly' en la versión en español de 'Toy Story 3' y con la moderación de Carla Medina.

El formato acaba de estrenar su segunda temporada (los jueves a las 8 p. m.).

“Creo que la gente no está lista para tanta transparencia”, bromea Chiki Bom Bom emocionada. En Ojos de mujer se generan debates alrededor de temas como la inclusión, el acoso sexual y social, el aborto o la ansiedad.



“Cuando me hicieron la propuesta tengo que confesar que estaba un poco asustada porque todas somos diferentes, pero conectamos muy bien y nos unimos para abrirles las puertas a todas esas chicas que están en casa (...). Quitarles a muchas el plástico del cerebro para motivarlas a hablar, expresarse y hacer muchas cosas por ellas mismas”, reconoce.

Facebook Twitter Linkedin

Las protagonistas de 'Ojos de mujer' han logrado una gran química. Foto: Canal E!

La dominicana no tiene pelos en la lengua cuando lanza una opinión, sonríe mucho y destila con mayor control esa energía que ya ha revelado en las redes.

“Yo habló hasta debajo del agua, pero la gente me ha recibido fenomenal”, dice.A veces cuando sale a dar un paseo en las calles de Miami (donde está radicada) ese público fiel sigue el ritual: la paran en la calle, la felicitan y le piden una selfi.

“He descubierto el cariño de las personas mayores”, susurra. “Me dicen: ‘Te vi en televisión’ y me abrazan. Ellas luego recomiendan a sus hijas que me vean. Antes, mucha gente me dijo que mis videos en las redes les cambiaron la vida. Eso es algo muy fuerte porque yo podía estar en un momento difícil de mi vida o cuando más ayuda necesitaba, pero analicé que ese era el rol de mi vida. A mí nadie me ayuda, yo soy mi medicina y mi propio ánimo”.



(Le puede interesar: Gina Lollobrigida: La diva del cine que quiere ser senadora a los 95 años)

“La gente cree que la vida siempre me sabe a frutas, pero cuando veo que me estoy quedando en un momento complejo digo: ‘Hoy me voy a hacer la loca’. Lo ignoro todo y dedico tiempo para mí, me quedo a solas, medito o disfruto de musiquita deliciosa”.



Parece algo sencillo, pero eso la recarga para volver a la televisión, a las grabaciones, los debates y a las redes. “Soy más cuidadosa frente a lo que subo a las redes. Es cierto que hoy uno puede decir lo que quiera, pero lo pienso más y lo hago desde el amor y el respeto”.

Fama o atención

Aunque dice que no se siente famosa, en realidad le gusta la atención. “Me encanta la atención porque... Bueno, me iba a ir a algo muy profundo. Yo nací para esto y me gusta porque siempre fui rechazada. Siempre quise hacer cosas para probarles a todos que podía hacerlas, pero luego comprendí que no tenía que probarle nada a nadie y que buscar así la aceptación era algo malo”, reflexiona la influencer de 34 años que se impuso el compromiso de ser algo más que una estrella de redes.

“Yo soy de barrio, de pueblo; tú puedes pasar por de todo, pero también ser bacana y convertirte de la nada en todo”, comenta Chiki BomBom, quien asegura que no piensa en el futuro, pero ahora sabe que quiere hablar más y dar amor. “Soy amada por millones y todo, pero hay una carencia que me lleva a tener la necesidad de hacerlo”. La vida (parece) sí sabe a frutas, pero en las redes y en la televisión.

CULTURA

@CulturaET

Otras noticias de Cultura

‘Dragon Ball Super: Super Hero’ ya llegó a las salas de cine de Colombia

Museo de los Óscar recupera el cine afroamericano que Hollywood olvidó

“Un Parcero en Nueva York" explora con humor el "dolor" del sueño americano

Los Simpson': la temporada 34 revelaría cómo predicen el futuro