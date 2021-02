Chichila Navia habla de Verónica, su personaje de 'Pa' quererte'

Hace algunos días, la actriz Chichila Navia, Verónica en Pa’ quererte, escribió en su cuenta de Instagram, que tiene 1’700.000 seguidores, esta entrada:



“Fueron emitidos los nuevos capítulos de Pa’ quererte... Tuvo gran impacto una secuencia de escenas en las que Verónica era violentada por su esposo, Toño... Hoy, al revisar mis mensajes privados, me encuentro con mi inbox a reventar: cientos de mujeres han escrito, algunas estremecidas de dolor por la realidad de otras; otras –bastantes– contándome sus dolorosas historias personales... ¡Estoy absolutamente impactada y dolorida! (...). Siento que quiero ayudar de alguna manera, buscar espacios de comunicación para asesorar, no sé... Escribo esto porque quiero escucharlas y escucharlos... ¿Qué se les ocurre? Ayúdenme poniendo ideas aquí...”.

A su personaje en la novela le venía algo peor: se murió en el capítulo del 4 de febrero.



La noticia se filtró la semana pasada y causó conmoción entre los seguidores de Navia y también en las redes del canal RCN, realizadora de la producción.



Pa’ quererte ha sido una de las producciones más importantes de RCN en los últimos tiempos. De hecho, el año pasado, antes de la pandemia, tenía un rating de 11 puntos promedio.



En su regreso, a principios de enero, ha marcado 7 puntos en promedio, enfrentada a la repetición de Pasión de gavilanes, que finalizó el martes y desde este retorno siempre la dobló. Sin embargo, desde la noche del miércoles la tendencia parece estar cambiando.



La historia se basa en Papá a toda madre, telenovela mexicana escrita por Montserrat Gómez. La adaptación colombiana la hizo Juan Andrés Granados, con Elkin Ospina, Juan Carlos Troncoso, Liliana Guzmán, Fernán Rivera, Ana Fernanda Martínez y Paola Arias. Reúne a cuatro papás que necesitan aprender a mejorar en este oficio, en medio de muchos problemas.



Verónica, el personaje de Navia, es la esposa de Toño (Pity Camacho). Su relación parecía estable. Ella llevaba los arranques de rabia y de celos de Toño con buena onda, calmándolo, pero las cosas empezaron a salirse de control y tuvo que cambiar para defenderse y defender a sus dos hijos.



Por eso, “el legado de Verónica es amplio. La gente se ha conmovido mucho y entre todos hemos entendido que sí hay una alerta muy grande, que no es ficción, sino una realidad durísima, dolorosísima. La situación que viven las mujeres en sus hogares, la violencia a la que están enfrentadas desde pequeñas son terribles”, dice Navia.



Aunque Toño no llegó a golpear a Verónica (una exitosa chef), “lo que pasaba con él son cosas que tomamos como normales, como el micro machismo que nace en ese personaje y se va convirtiendo en un monstruo gigantesco, donde ella ya no es víctima de pequeñas circunstancias, sino de grandes momentos de riesgos para su vida”.



La muerte de Verónica no es un asesinato, fallece de un derrame cerebral. Y Navia considera que sí, que puede haber una forma de irse sin necesidad de los golpes, pero sí por acumulación de hechos.



“La palabra mata y hay mujeres a las que les han matado sus esperanzas, su autoestima, las han llenado de culpas, y no solo nos tenemos que centrar en esa dolorosa realidad, sino también en lo que ocurre con estos victimarios. Somos una sociedad violenta desde la educación, desde lo que les decimos a nuestros hijos. Esos hombres que golpean a sus esposas a lo mejor vieron a sus padres golpear a sus mamás. Vivimos en un mundo enfermo, se trata de ir a esa raíz y buscar cómo podemos llevar un poco de luz a tanta oscuridad”.



Por eso, luego de dejar su personaje seguirá trabajando en una campaña que busca apoyar a las mujeres víctimas. “He estado hablando con dos grandes amigas que tienen empatía con este tema. Varias instituciones también me han convocado. Pero voy paso a paso porque quiero hacer algo que de verdad sirva”.



A sus redes siguen llegando muchos mensajes de mujeres. Unas, conmovidas con el personaje, que ofrecen su ayuda (abogadas y sicólogas, especialmente); otros, de mujeres que han vivido estas circunstancias, y no faltan las que le envían fotos que le muestran las golpizas que han recibido.



Navia, durante dos años y medio, ha tenido la campaña ‘Entre nosotras’, “para apoyarnos y no dañarnos, para estar desde la acción”. Ha apoyado a emprendedoras mostrando sus productos. Ella, que es hija de una feminista, Lucila Navia, dice que suspendió en tiempos recientes porque necesitaba descansar un poco y tener una nueva inspiración para otra dinámica.



“Y llegó Verónica, un personaje al que le agradezco que me dé la oportunidad de hacerme cargo de este tema desde mis capacidades como artista. Porque yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad social, pues nuestras voces son escuchadas. Debemos encontrar qué nos inspira y qué nos mueve; habrá unos más activistas que otros, unos que se dediquen a otras cosas. A mí, el tema de la mujer me corre por las venas. Vero es un llamado y voy a atenderlo, y va para largo, no es hacer tres lives y listo. No, es un camino super-amplio en el que espero compañeros de viaje”.



Casada con el también actor Santiago Alarcón y mamá de dos hijos, Navia nació en Pitalito, Huila, en 1978. Ha actuado en Bolívar, Garzón, La tusa; Escobar, el patrón del mal; Bermúdez, El último matrimonio feliz y Marido a sueldo, entre otras.



También ha hecho cine. Y en la película Póker, su personaje de Lucía también moría, esta vez de leucemia. En la escena de su muerte, su esposo, representado por Rafael Novoa, hacía un monólogo despidiéndola y “yo no paraba de llorar, hubo que hacerla varias veces”.



Ya sin los libretos de Verónica, está lista como artista para su llamado. Dice que varios hombres le han escrito. “Unos cuantos caballeros me han dicho que han revaluado sus comportamientos a través de este personaje, y yo me quedo con eso. Un hombre en la calle también me habló, y eso fue reconfortante”.



Agradece la respuesta tan sonora que ha tenido Verónica. “Finalmente, eso es lo que buscamos los actores al denunciar las realidades de otros: conmover. Es muy bonito saber que llegué a los corazones y que podemos empezar a hacer algo”.



Eso sí, dice que a Verónica le faltó todo por vivir. “Cuando vence el miedo y la culpa, muere. Le faltó tiempo para su total realización, para que la vida le diera otras oportunidades”.