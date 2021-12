Roberto Gómez Bolaños marcó la infancia de muchas generaciones con su humor. En América Latina fue uno de los comediantes más reconocidos e importantes y con sus personajes más icónicos - el 'Chespirito', el 'Chapulin colorado' y el 'Chavo del ocho' - se ganó el corazón de millones.



(Le sugerimos: Así luce el hotel donde se grabó el capítulo del 'Chavo del 8', en Acapulco)

Si bien sus personajes lo catapultaron a la fama, de su vida personal es poco lo que se conoce y ahora que hay un proyecto para narrar lo que sucedía fuera de cámaras, hay dudas por los problemas legales que hay entre Florinda Meza, quien fue su esposa, y Roberto Gómez Fernández, su hijo, por los derechos de autor del nombre del fallecido artista.



En medio de esta batalla, originada por un vacío en el testamento de Bolaños, aún no es claro si la bioserie que por meses se ha rumorado se realizará. Sin embargo, lo revelado por el periodista Gil Barrera el pasado 8 de diciembre indicaría que sí.



(Puede leer: Este era el nombre verdadero de ‘El Chavo del 8’)



En su cuenta de Twitter, el director de la revista 'TV y Novelas México' aseguró que: "En marzo de 2022 arranca la grabación de la serie de Chespirito. Comienzan los castings".



Uno de los actores que ya había mostrado interés en hacer parte de este proyecto es Lalo España. En su cuenta de Instagram el pasado 29 de noviembre escribió el siguiente mensaje: "Les comparto el video que hicimos hace un año. Espero me tomen en cuenta en el casting para la bioserie sobre #Chespirito. Se aceptan buenos deseos".

La confirmación llegó el 9 de diciembre, cuando en esa misma red social compartió una foto en la que aseguró que: "Ahora sí, ya me mandaron escenas para el casting de #chespiritobioserie y hoy se grabaron. Versión sin ningún prostético facial".

Otra la de las actrices que se pronunció al respecto fue María Antonieta de las Nieves, quien interpretó a 'La Chilindrina' en El Chavo. De acuerdo con El Universal de México, le pidió a Roberto Gómez Fernández que la tuviera en cuenta y que le llamara para que se pongan de acuerdo para la producción.



(Puede leer: 'La Chilindrina' entra a los Guinness World Records por longevidad)



"No solamente daría mi autorización, le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo. ¿Cómo en un programa o algo tan importante puede no aparecer tanto la chilindrina como María Antonieta de las Nieves? Si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos y en un momento dado ellos no quisieron. Fue su decisión", cita el medio sobre unas declaraciones que dio de las Nieves en la presentación de su tema infantil "Vamos a jugar" en la Ciudad de México.



Cabe recordar que María Antonieta tiene los derechos de su personaje.



(Para seguir leyendo: El señor Barriga: ‘Me he hecho competencia a mí mismo y aún lo hago’)



*Con información de El Universal México (GDA)