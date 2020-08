Florinda Meza se pronuncia sobre salida del aire de 'Chespirito'

Este sábado, en horas de la tarde, Roberto Gómez Fernández dio a conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas 'El Chavo del 8', 'El Chapulín Colorado' y 'Chespirito', creados por su padre, el emblemático Roberto Gómez Bolaños.



El anuncio provocó, de inmediato, distintas reacciones. Una de ellas fue la de la actriz y productora Florinda Meza, viuda del comediante.



A través de un hilo de tuits en su cuenta oficial de Twitter, Meza lamentó la noticia. "Aunque no tengo nada que ver, porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", escribió.



Dijo que la decisión no era estratégica para Televisa, televisora mexicana que, al parecer, tomó la decisión, pues "va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor".

Florinda Meza dio vida a emblemáticos personajes de 'Chespirito', como Doña Florinda y La Chimoltrufia. Foto: Abel Cárdenas. Archivo EL TIEMPO

Meza agregó: "Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética".



En un tercer tuit, la productora comentó: "pretender eliminarlo de tajo es una medida poco inteligente. Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran".



Y es que, si bien no hay claridad sobre lo que pasó, todo parece indicar que Televisa y la familia del artista no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos de los programas.

Al respecto, Florinda Meza escribió: "Nunca pensé que me llegara a suceder, pero por primera vez encuentro una razón para decir ¡qué bueno que mi Rober no está en este mundo! Este acto incomprensible patea su recuerdo y lo que él más respetó: al público".



Por último, envió un mensaje a los seguidores de Gómez Bolaños. "Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar—escribió, y adjuntó una foto de la tumba del comediante—, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?".

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

En Colombia, 'El Chavo' era transmitido sábados y domingos en la mañana en RCN, mientras que 'Chespirito' y 'El Chapulín Colorado' formaban parte de la parrilla de Caracol Televisión en ese mismo horario. Este fin de semana, sin embargo, ambos canales modificaron su programación, al parecer por esta decisión.

