Los escándalos que rodean a la serie de 'El Chavo del ocho'

'El Chavo del ocho' y 'El Chapulín Colorado' salieron las pantallas de México pero también en las de veinte países en los que se difundía, y todo por presuntos desacuerdos con Televisa. Este sábado, tanto Florinda Meza, exesposa de Roberto Gómez Bolaños, como su hijo, Roberto Gómez Fernández, externaron su inconformidad con esta situación.



En el marco de este acontecimiento, estos son algunos de los escándalos en los que se han visto envueltos tanto El Chavo como el Chapulín, programas que son aplaudidos por muchos, y criticados por otros.

Actuaron para Pablo Escobar

En una entrevista con el programa "Informados de Todos" de la cadena argentina América TV, Carlos Villagrán, quien se hizo famoso por el personaje de Quico, recordó que una vez que estaba en Bogotá llegaron a su habitación unos hombres que abrieron un maletín frente a él con una propuesta de trabajo.



(Lea también: Por qué el mundo se queda sin el 'Chavo' y el 'Chapulín Colorado')



“Sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro y me dijeron: ‘Que mañana es el cumpleaños de la hija del patrón, que ponga usted la cantidad, tiene hasta un millón de dólares’. Se me heló todo el cuerpo, no esperaba una cosa así, se me ocurrió decirles que yo había firmado una cláusula de que iba nada más por eso (...)”.



El actor dijo que él supone que era la gente de Pablo Escobar, pero cuando él se negó, los hombres respetaron su decisión y se fueron de manera amable, aunque él se quedó con un miedo tremendo.



Sin embargo, confesó que tanto Gómez Bolaños y todo el elenco sí acudió a la fiesta de la hija de Escobar, por lo que después se arrepintió. También confesó no saber cuánto fue el monto que cobraron sus compañeros.

Romance entre "madre e hijo"

Aunque eran madre e hijo en la pantalla, en la vida real Carlos Villagrán y Florinda Meza tuvieron un romance, como dijo en una entrevista el actor. Esta relación habría ocurrido mientras él se encontraba casado, y antes de que ella y Roberto comenzaran su historia de amor.

El Chavo es uno de los programas icónicos de la televisión de Latinoamérica, fue interpretado por Roberto Gómez Bolaños, quien falleció en 2014 a los 85 años. Foto: EFE

La historia de amor entre Meza y Gómez Bolaños

Mucho tiempo se dijo que Florinda Meza fue la culpable de la separación de Roberto Gómez Bolaños de su primera esposa, Gabriela Fernández, con quien tuvo seis hijos y estuvo casado entre 1968 y 1989. Florinda dijo en una entrevista con Suelta la Sopa que ella tenía una pareja formal, y cuando él se dio cuenta, comenzó a cortejarla arduamente, cosa que a ella le pesaba no sólo por su esposa y sus seis hijos, sino también porque era su jefe. Ella contó que él andaba con muchas mujeres, y se lo reclamaba, pero él insistía en que Florinda Meza era su mujer ideal. Cuando ella accedió, le dijo que no quería ser una más, sino la mujer de su vida.

No me quieren los medios, no me quiere Televisa: Meza

Después de la muerte del actor, Florinda Meza dijo a Ventaneando que nadie la quería por ser la persona fuerte de la relación. “Decían que yo no lo dejaba hablar, que no sé cuánto, pero en Televisa también, porque quien decía las cosas incómodas era yo, como el hecho que le pagaran una miseria de exclusividad comparado con lo que le pagaban a otros actores”, dijo ella, y señaló que mientras su esposo atravesaba por problemas físicos que le impedían moverse con libertad, ella tenía que hablar por él, abrirle paso en los encuentros con la prensa.

Las regalías, un pago injusto para los actores: Édgar Vivar

En 2014, Édgar Vivar, quien diera vida al Señor Barriga, lamentó el pago de regalías que recibía por la retransmisión de "El Chavo" y "El Chapulín Colorado". En ese tiempo, dijo a Notimex “Sí recibimos regalías, pero no es justo y lo remarco porque se cobra el 10 por ciento del salario devengado de aquel entonces, mismo que después de una devaluación y de haber corrido el punto decimal, sale más cara la impresión del cheque que lo que se cobra”.

Doña Nieves, la abuelita de Don Ramón y la 'biscabuela' de la Chilindrina en la serie de comedia 'El chavo del ocho'. Foto: Televisa

La batalla legal por “La Chilindrina”

María Antonieta de las Nieves contó que cuando Roberto decidió que ya no habría más Chavo, no les avisó a los actores, por lo que ella le reclamó y dijo que en ese caso, ella seguiría con su personaje, La Chilindrina, haciendo cosas por separado, sin embargo, el productor y actor le dijo que no, que ninguno haría más cosas con sus personajes, a lo que ella le reclamó, argumentando que La Chilindrina existía desde antes de El Chavo.



Tras una discusión, María Antonieta buscó a Azcárraga Vidaurreta para pedirle que se desarrollaran proyectos con La Chilindrina, de los que la ya tenía pilotos pero nadie había querido desarrollar, y él la apoyó pese a la negativa de Roberto Gómez Bolaños.



La actriz posee los derechos del personaje, pero esto ocurrió luego de una batalla legal con Chespirito que duró 12 años.



(Le puede interesar: Fenómeno viral feminista de Twitter se vuelve libro ilustrado)



"Él en algún momento tenía el registro de La Chilindrina, pero él nos dijo que lo iba a poner porque tenía problemas con uno de sus actores y no quería que le volviera a pasar eso, que nosotros diéramos la autorización. Nosotros lo acompañamos a que lo registrara como de él siendo que es de otras personas, él puso los nombres y nosotros los personajes y nos dijo que el día que acabara El Chavo, cada quien hiciera lo que quisiera con el personaje", dijo María Antonieta en una entrevista con UNIVISIÓN en 2013. Allí, la actriz dijo que el personaje ya no es suyo, es de sus hijos.



Por esta razón, la Chilindrina no aparece en la caricatura animada que lanzó su hijo, Roberto Gómez Fernández.

Jaimito, el cartero perdió la vida en el set

Uno de los actores que fue muy querido en la serie de "El Chavo del 8" fue sin duda Jaimito, el cartero, quien era interpretado por el actor Raúl "El chato" Padilla, quien falleció en el set de grabación y que el mismo Roberto Gómez Bolaños encontró su cuerpo.



Chespirito reveló esta triste y amarga experiencia en el libro autobiográfico que escribiera y en donde detalla el momento en que vio el cuerpo de quien fuera su compañero.



"Después de grabar lo estuve esperando en la escalera para demostrarle que yo también podía brincar desde el quinto escalón de la escalera, pero no bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo y lo que pasaba es que ya estaba muerto.



"Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera durmiendo. Hasta parecía que estaba soñando algo bonito, tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga… O sea que ya evitó la fatiga para siempre", escribió.

Impide Florinda Meza regalos de fans

Poco después de la muerte del creador, surgió una nueva polémica: su viuda, Florinda Meza, impedía que los regalos de seguidores del artista se mantuvieran en la tumba, por lo que algunos externaron su descontento en redes sociales.



DIARIO EL UNIVERSAL (MÉXICO)

GRUPO DE DIARIOS AMÉRICA (GDA)