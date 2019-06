'Chernobyl' es la mejor miniserie de lo que va del 2019 

En este momento, una de las mejores series es 'Chernobyl'. Así de claro, así de contundente es la cosa con la producción con la que HBO logra un impresionante repunte luego de la tusa - o la rabia - que dejó la despedida de 'Game of Thrones'.



Realmente estamos ante una producción (termina este viernes, 7 p. m.) grandiosa que ofrece en equilibrio tensión, drama y acción, inspirada en el accidente de la Central Nuclear de Chernobyl (Ucrania), ocurrido en abril de 1986 y que puso en peligro todo el mundo ante la posibilidad de un desastre de proporciones inimaginables.

La historia real, que tuvo matices políticos, reveló las fisuras tecnológicas de la antigua Unión Soviética y demostró las consecuencias de mantener en secreto el desastre, fue el punto de partida para una narración intensa que extendió su campo de acción a otros detalles.

Eso enriqueció la trama, develando situaciones y una humanidad que no se había visto en el marco de la catástrofe.



De la mano del guionista Craig Mazin, se cuenta la historia de un reactor, de su radiación mortal que quema la piel, pero también de un grupo de poderosos que no entienden la magnitud del problema; de científicos que afrontan la difícil tarea de buscar una solución ante la posibilidad de una catástrofe nuclear y de cientos de personas que tuvieron que sacrificar su vida y su salud durante todo el proceso.



Da gusto ver las actuaciones de Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson y Jessie Buckley –los protagonistas–, no hay nada que discutir acerca del ritmo o impresionante ambientación de la década y de una tensión tan potente en la trama, que dan ganas de salir corriendo a investigar acerca de este capítulo de la historia.

Sin manipulación emocional, pero con la brutalidad visual y dramática que demanda el arco argumental de la historia.



'Chernobyl' demuestra que tiene el poderío para llamar la atención, para ser el tema de discusión entre los fanáticos de la series y para recordar que la energía nuclear puede llegar a ser incontrolable y que las mentiras y la información falsa o amañada puede ser tan nociva como un reactor hirviendo en su núcleo. De lejos será una de las producciones de este año, y lo que asusta es que su mensaje es de una relevancia total en el presente.

Vea a continuación el trailer oficial de 'Chernobyl'.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

NAVEGANTES DEL CABLE

