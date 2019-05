'Chernobyl' es la serie mejor puntuada según IMDb

La miniserie de HBO que narra el desastre ocurrido en la ciudad ucraniana Chernobyl, ha tenido gran éxito y logró el primer lugar de la lista de las mejores series de la historia, según la plataforma Internet Movie Database (IMDb).

Ha sido tan aclamada por el público, que consigue una votación de 9.7 a pesar de que aún no se ha estrenado su quinto y último capítulo. Además, logró superar a las reconocidas y seguidas series 'Game of Thrones', 'Breaking Bad' y 'The Wire'.



Según IMBd, el primer capítulo tiene un puntaje de 9.5, mientras que el segundo, tercero y cuarto está puntuado en 9.7. Aún falta ver cómo le va al último capítulo que se estrenará en HBO el 3 de junio.

'Chernobyl' disecciona el accidente que hubo en una planta nuclear en la antigua Unión Soviética, en el territorio que hoy es Ucrania, que liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y muchos lugares, convirtiéndose en una de las peores catástrofes de la historia.

La serie es una mezcla de suspenso, acción e intriga política que expone el trabajo de encubrimiento que hizo un esquema político que se revelaba al mundo como casi perfecto, pero a la vez explora las consecuencias emocionales y físicas de algunos de los afectados.



REDACCIÓN CULTURA

@CulturaET