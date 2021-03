El último chiste que ‘Don Ramón’ le hizo a ‘Quico’ antes de fallecer

'El Chavo del 8' es una de las series cómicas más vistas en los países hispanohablantes. Ha acompañado las mañanas de varias generaciones de colombianos y conocer sus personajes hace parte de la cultura popular del entretenimiento. Pero fuera de los escenarios Carlos Villagrán, quien interpretó a 'Quico' y Ramón Valdés, quien le dio vida a 'Don Ramón', fueron amigos muy cercanos.



De acuerdo con datos compartidos en el sitio web de 'El Comercio Mag', de Perú, luego de culminar las grabaciones del programa los dos se fueron a Venezuela a explorar el éxito de sus personajes, hecho que los acercó demasiado.



En una transmisión en vivo desde la cuenta oficial de Villagrán compartió con sus seguidores cómo fue la última visita que le hizo a su amigo Ramón.



En ese momento, 'Monchito', como solían decirle cariñosamente, estaba atravesando un cáncer de estómago y ya se encontraba en un estado muy delicado.

Por tal razón era consciente de que podría ser la última vez que lo viera con vida: “Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena”, contó en el ‘live’ que hizo con Carmen Valdés, hija del fallecido actor.



En la nota de 'El Comercio Mag' se comenta el doloroso momento para ambos y se cita: “Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: 'Ya, no llores cachetón. Allá te espero'. Le digo: '¿Allá con el Señor?’. 'No te hagas el tonto: allá abajo: me respondió'”, recordó nostálgico.



Ese fue el último chiste que escuchó Villagrán de la viva voz de su amigo Ramón Valdés, antes de su muerte el 9 de agosto de 1988.



Tendencias EL TIEMPO