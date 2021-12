La serie de comedia ‘El chavo del 8’ fue una de las más exitosas en México y a nivel internacional. Desde su aparición en los años 70, las historias de ‘La vecindad’ se quedaron en la memoria de muchos latinoamericanos.

Una de las escenas más tristes de la serie tiene que ver precisamente con esta época de Navidad, pues Roberto Gómez Bolaños consiguió conmover a su audiencia con un especial en el recalcó valores importantes que se ven reflejados durante la época decembrina como la reconciliación, la amistad, la solidaridad, entre otros.



Así es la icónica narración navideña del ‘Chavo’ y su vecindad

En medio de una noche fría de Navidad, luego de que se hiciera la entrega de regalos en la vecindad, el ‘Chavo’ se encuentra sentado sólo en las escaleras.‘Don Ramón’ se acerca, con las manos en los bolsillos, e inician una graciosa conversación, en la cual también viene una importante reflexión sobre lo verdaderamente importante de la Noche buena.



“¿Te gustaría tener dinero para comprar un juguete de estos?”, pregunta el papá de la ‘Chilindrina’ al niño del barril, mientras veían la cantidad de regalos que estaban en el patio y que habían recibido los demás niños de la vecindad esa noche, a excepción del ‘Chavo’.

Para sorpresa de ‘Don Ramón’, el menor le respondió que no, ya que para él era más importante usar el dinero para comprar comida y no juguetes.



Sus palabras lograron sensibilizar al hombre, quien con tristeza en sus ojos y caminando por el patio se inventó una estrategia para dejar una moneda en el piso y hacer que el menor la encontrara y pudiera comprar la icónica torta de jamón con ella.



Sin embargo, al momento de mostrarle al protagonista que había una moneda en el piso (que supuestamente se encontró por accidente), este expresó de manera muy honrada que él no podía levantarla del suelo porque no le pertenecía y por el contrario insistió en que debía ser ‘Don Ramón’ quien se apoderara de ella.



'Don Ramón' mostrando una moneda en el piso al 'Chavo'. Foto: El chavo del 8

Acto siguiente, ‘Quico’ sale de su apartamento y no duda en coger la moneda y decir que él se la encontró, por lo que ‘Don Ramón’ intenta evitar que se la lleve.



Mientras intenta evitar que el hijo de ‘Doña Florinda’ se lleve lo que no le pertenece, sale la madre y para sorpresa de todos no le da importancia a la discusión y le menciona a su hijo que en esta época del año no hay que discutir, así que devuelve el dinero al hombre.



'Doña Florinda' y 'Don Ramón' abrazados en Navidad. Foto: El chavo del 8

Contrario a lo que muchos pensaban y a lo acostumbrado, la mujer no golpea a ‘Don Ramón’ en la cara, sino que le da un abrazo de Navidad, acto que sorprende al ‘Chavo’ y a la ‘Chilindrina’, quien justo llega a la vecindad en ese momento.

“Yo siempre digo que en la época de Navidad los amigos son más amigos”, menciona la ‘Chilindrina’, quien conmovida por el abrazo de su padre con la vecina, también rodea con sus brazos al ‘Chavo’.



“Pues claro, porque en la Navidad es cuando nace el mejor de los amigos”, afirma el niño del barril.

chavo Chavo del 8 Canción 'Óyelo y escuchalo' Foto: Chavo del 8

‘Óyelo, escúchalo’

Para finalizar el episodio, los personajes cantan una de las canciones más recordadas por los televidentes, tema que trata sobre la amistad y la cercanía con Jesús en Navidad.



Óyelo, escúchalo está buscando amigos,

Óyelo, escuchalo, te está buscando a ti.

Oye amigo, oye bien lo que te digo.

Busca la dicha, busca a Jesús.

El compañero, que será siempre sincero.

Fiel cuál ninguno, sólo Jesús.

