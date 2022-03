El nuevo proyecto de Eugenio Derbez ya está en marcha. Se trata de la serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, recordado por su personaje de ‘El Chavo del 8’.



En su última publicación el actor mexicano deja ver al comediante Juan Frese caracterizado como el emblemático personaje del Chavo mientras Derbez reacciona en un sillón a su presencia en TV. Al final del video la pantalla va a negro para revelar, en letras blancas, una fecha: 24 de marzo, día en el posiblemente se estrene el nuevo proyecto.



La serie original, basada en las peripecias ocurridas en una vecindad, se estrenó en 1973 y permaneció vigente por generaciones gracias a sus retransmisiones.



Todo indica que el nuevo proyecto del comediante apunta a dar vida a la serie autobiográfica de Roberto Gómez Bolaños, misma que autorizó su hijo, Roberto Gómez Fernández; producción que, por cierto, abordará detalles nunca antes vistos sobre la vida del querido y recordado Chespirito.

El actor mexicano Eugenio Derbez. Foto: AppleTV+

Como era de esperarse, el anuncio tomó por sorpresa a todos los amantes de El Chavo, quienes no dudaron en expresar su alegría ante el nuevo programa. "Tú sí que sabes dejarnos en suspenso"; "¿Ahora con qué maravilla nos vas a sorprender"; "No manches, quiero llorar, recordando mi infancia"; "Me dio escalofríos", y "Se ve igualito a Chespirito", fueron algunos de los comentarios de estos fans.



Por el momento, Eugenio Derbez no especificó si el proyecto se estrenará en alguna plataforma de streaming o en algún canal de televisión.

Batalla legal

Cabe recordar que la actriz Florinda Meza se encuentra en una batalla legal para que la serie original de ‘El Chavo del 8’ y todos los personajes de su exesposo, regresen a las pantallas a nivel mundial, informó Meza a medios mexicanos.



"Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa 'Chespirito' no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría", publicó la actriz mexicana a través de su cuenta de Twitter.

Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría. pic.twitter.com/xxjIREZy7I — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 14, 2022

EL UNIVERSAL (México) / GDA