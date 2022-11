El Chavo del Ocho es una de las producciones televisivas más famosas de América Latina, o, por lo menos, de los países latinoamericanos de habla hispana.



Sus personajes conectaron con muchas generaciones que se levantaban temprano los fines de semana para ver al 'Chavo', 'Don Ramón', 'Kiko', 'Doña Florinda', el 'Profesor Jirafales', entre otros.



Además de la historia sobre las interacciones entre todos los que viven en la vecindad, sus historias y el reflejo de cómo eso que vivieron los hace ser cómo son muestran una visión alegre y nostálgica de la vida. Por eso, tal vez, la comedia estuvo al aíre casi siete años.



Ramón Valdés, interprete de 'Don Ramón', murió el 9 de agosto de 1988 en Ciudad de México. En 1988, antes de su muerte, su gran amigo de la vida real: Carlos Villagrán, el actor que interpretaba a 'Kiko', con quien más discutía en la serie mexicana, lo fue a visitar al hospital y al despedirse le respondió "te espero allá abajo".



“Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: 'Ya, no llores cachetón. Allá te espero'. Le digo: '¿Allá con el Señor?'. 'No te hagas el tonto, allá abajo', me respondió” , según citó el portal 'Milenio'.

Ramón Valdés interpretando a 'Don Ramón' en el 'Chavo del Ocho'. Foto: Canal 8

Villagrán o 'Kiko', mencionó en una ocasión anterior que "no hacía referencia al infierno, sino a la salida del hospital", porque esperaba que se recuperara del cáncer que padecía.



Reencuentro que no pudo ser, porque Carlos Villagrán se fue a un viaje que tenía a Bolivia y Perú. A su regreso ya Ramón Valdés había fallecido.

