‘Promesa al amanecer’, la historia de un hijo aventurero

‘Promesa al amanecer’ es la historia autobiográfica de Romain Gary. Cuenta desde su dura infancia en Polonia hasta una vida literaria en París, pasando por su tiempo combatiendo en la fuerza aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Basada en la obra misma de Gary, esta mirada tragicómica a su vida habla de la familia, de los viajes, del amor y el dolor que le dieron forma a un artista como pocos.



La película cuenta con las actuaciones protagónicas de Charlotte Gainsburg, quien interpreta a Nina, la madre de Romain, y es reconocida por participar en rodajes como ‘Ninfomanía’, ‘Anticristo’, ‘Melancolía’, y Pierre Niney, que hace de Romain y actuó en ‘Frantz, Odisea’ y ‘Yves Saint Laurent’.

En la fascinante vida de Gary, Nina jugó un papel fundamental. El protagonismo de ella es tal que esta entrevista es con Gainsburg.



¿Conocía ‘La promesa al amanecer’ antes de que le propusiera el papel?



No. No conocía a Romain Gary, por fuera de su historia con Jean Seberg. Poco antes de que Eric Barbier –director– me hablara de la película, una amiga me dijo que era esencial que me sumergiera en su obra. Pero solo había leído ‘Gros-câlin’. Fue con el guion como descubrí ‘La promesa al amanecer’. Me sentí terriblemente conmovida por la magnitud de la historia, la fuerza de los personajes y el tono de la película. Fue después de eso cuando leí la novela, es una adaptación muy fiel.



¿Cómo hizo para tomar el control de su personaje?



Eric me mostró todos los documentos posibles. Miré fotos de Nina, escruté los trazos que quedan de ella. En la ciudad de su juventud, en las diferentes épocas de su vida. Pero son pocos. De hecho, me apropié del carácter de la madre de Gary pensando en mi abuela. Por ejemplo, su acento polaco, como me lo imaginaba, lo entendí como un acento ruso que es el que yo conocí. Estas dos mujeres, casi de la misma generación, vienen del mismo mundo, de la misma cultura. Mi abuela era menos engorrosa que Nina, pero todavía era un personaje muy difícil.



¿Es decir, la emoción que había sentido en la lectura, del guion y luego del libro resonó de manera íntima con sus recuerdos?



¡Sí, sí! Eso es lo que pasó. Utilicé lo que yo recordaba de mi abuela y luego, lo que yo solía fantasear acerca de mi propia historia. Claramente, hay muchas diferencias, pero también un lugar común. Mi padre nació en Francia, pero, aunque él no había puesto un pie en Europa del Este, se alimentaba una nostalgia de este origen que me remitió a mí.



¿Cuáles fueron las escenas más difíciles de grabar?



Se me vienen a la mente dos cosas en particular. En primer lugar, lo que era realmente muy difícil era el polaco. Tuvimos que iniciar el rodaje con las escenas en Vilna, y tener que empezar con todas las escenas en polaco me obligó a un trabajo muy grande. Creo que esto finalmente me ayudó mucho para todo el papel, pero era muy difícil. Hay una escena larga, al principio de la película, cuando policías acosan a mi personaje, que se lleva a cabo tanto en el apartamento como en la corte. Hablo mucho, va rápido, y todo eso en polaco... Lo segundo en que sentí dificultad fue en las escenas con Pawel, el pequeño que hace de Romain cuando era niño. Me encanta ese niño. Fue tan conmovedor en su papel, orgulloso y modesto a la vez. Obedeció a todas las exigencias de Eric, que a veces era un poco duro con él.

EL TIEMPO*

* Entrevista cedida por Cine Colombia.