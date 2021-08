Cuando un perro estúpido aparece y el matrimonio peligra

Se llama Henri Mohen, hace 25 años escribió un best seller, rompió todos los récords en ventas y ganó todos los premios literarios. Y desde entonces escribe mierda. Su esposa Cécile (Charlotte Gainsbourg) lo aguantó 25 años, ¿su secreto de belleza? Un vaso de vino blanco y un nuevo antidepresivo cada día que estuvieron casados. Le dio cuatro hijos, a los que con gusto hubiera cambiado por un Porsche nuevo. Porque ahora tenía la certeza de que su depresión, su falta de libido, su incapacidad para escribir, todo fue culpa de sus cuatro hijos, que supieron fastidiarlo en todos los intentos de felicidad. Sin embargo, esa noche tormentosa, todavía no sabía que venía un gran cambio. Estúpido, su perro, se iba a quedar.

Un inquilino inesperado (en francés Mon chien stupide, Mi perro estúpido y basada en el libro homónimo del escritor estadounidense John Fante) es la nueva película del director y actor francés Yvan Attal. Él mismo encarna al protagonista, un escritor que vive una fuerte crisis personal y profesional. Y su esposa en la vida real, Charlotte Gainsbourg (Nynphomaniac), es Cécile, su esposa en la película. Cine Colombia cedió la siguiente entrevista con Gainsbourg:



¿Cómo caracterizaste a Cécile, la esposa del protagonista? ¿Una mujer que decide ‘no ceder a su deseo’, por usar la hermosa frase de Jacques Lacan?



Así exactamente. Una mujer que parece estar sometida a un estado de cosas, viviendo con un tipo insoportable, egoísta, vago y gruñón, que decide no ceder a su deseo. En el libro de John Fante, la mujer es prácticamente inexistente, es una perra despistada, divertida pero secundaria. Yvan ha escrito un hermoso personaje, ¡me ha hecho existir porque estaba muy solicitada!

Después de Ma femme est une actrice (Mi mujer es una actriz, 2001)

y de Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants (Se casaron y tuvieron muchos hijos, 2004), vuelve a ser dirigida por su marido, Yvan. ¿Ves a Un inquilino inesperado como la tercera parte de una trilogía?

Y nuestro hijo Ben ya estaba en Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants... Tenía 6 años. A Yvan le divierte trabajar con este material autobiográfico, con lo que realmente le molesta: una vida matrimonial oficial. Me gusta su libertad, su forma de retorcer el material de la vida privada, de crear pistas falsas. Se burla de los dos y a mí me gusta esta mirada intransigente pero no sin amor, me gusta esta forma saludable de transformar nuestros defectos y nuestras ridiculeces en ficción... Hace muy poco descubrí que Yvan se había negado a adaptarla al cine hace 20 años. No estaba preparado. Las cosas suceden en el momento adecuado en la vida, hay un momento mágico que acompaña a los proyectos importantes.

Me gusta su libertad, su forma de retorcer el material de la vida privada, de crear pistas falsas. Se burla de los dos y a mí me gusta esta mirada intransigente pero no sin amor FACEBOOK

TWITTER

¿Él es masoquista? Afirma que sí, y eso lo ha llevado a ennegrecer su carácter...



¡No es un masoquista en absoluto! Yo, en cambio, sí. Él no es masoquista, es dominante. En cuanto al perro, con el que se revuelca durante toda la película, es una provocación o un sadismo hacia su familia porque hace 15 años que queremos un perro y él no quiere.La película es bastante cruda en cuanto a la vida familiar, el peso de los hijos, el desgaste de la pareja, las expectativas defraudadas, el odio al cónyuge, la pérdida de la libido... ¿Lo asumes todo?

Me encanta, me encanta que Yvan no haya querido hacerlo suave, consensuado, políticamente correcto con la familia, el refugio ideal y otros dulces. No tiene sentido adaptar Fante sin ser mordaz. Desde este punto de vista, la película es de humor negro, pero es humana y sincera. ¡Y este Henri es odioso, pero tiene tanto encanto! Lo encuentro muy entrañable.

Actúas con un compañero muy especial, tu hijo Ben...



Cuando filmó con nosotros en Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants, en su momento, me dio miedo de la dirección de Yvan, que es muy perfeccionista y no deja pasar nada. Yvan consiguió lo que quería de Ben. Quince años después, Un inquilino inesperado fue una auténtica primicia para Ben, quien disfrutó de la actuación. Interpretó su papel con gracia y facilidad, a pesar de su enorme miedo escénico.



Sobre el miedo escénico, ¿usted lo siente, después de 35 años de carrera en el cine?



¡Sí! No confío en mí misma. Me puede petrificar el miedo escénico, tengo tantas ganas de hacerlo bien que llega a ser asfixiante. Especialmente cuando Yvan está dirigiendo. Más que frente a la cámara de Lars von Trier, por ejemplo. Con Lars me pregunto si puedo estar a la altura de sus expectativas, pero eso no me cuestiona como mujer ni como esposa, no hay ningún interés emocional. Al filmar con Yvan, equivocadamente, sin duda, ¡tengo la impresión de que estoy interpretando mi rol en nuestra relación! Tengo tantas ganas de ser la mejor actriz del mundo para él que acepto todas sus críticas. Lo terrible es que no se da cuenta en absoluto. Pero creo que eso demuestra mi amor por él. He oído decir que Un inquilino inesperado es una declaración de amor de Yvan. ¡Pero yo también he hecho una enorme!



Yvan dice que no te dirige, solo evoca a personas que puedan nutrir tu personaje, como la escritora estadounidense Joan Didion...



Al vivir en Nueva York, sé lo que representa. Vi aquel documental tan conmovedor sobre ella; de hecho, la personalidad solitaria y libre de Didion, su estilo tan marcado y atemporal, me inspiraron. Yvan no me dirige, pero su forma de estar en escena es un barómetro para mí; en esto lo comparo con Lars, son bastante duros en su percepción de la actuación del actor porque perciben la exactitud, o la falta de ella, y la exactitud es rara.



Tenemos la sensación de que todas las aprensiones se abolieron durante la escena del porro, ¿un momento de total entrega para Yvan y para ti?



Había mucho en juego en esta escena, para la pareja y su evolución. Lo viví como un momento de libertad y complicidad absoluta, es uno de mis mejores recuerdos de la película. Sentí un placer increíble al dejarme ir. Es la ventaja de la experiencia y, sobre todo, de la edad, no me importa ser fea, no me importa ser vieja. No me importa reírme, relinchar y retorcerme. No me importa mi aspecto en este contexto, es una liberación. Durante esta escena, el tiempo se detuvo. Jugábamos de forma impúdica y era sin duda una liberación, pero la mirada del equipo como primer espectador contaba mucho.¿Prefiere las escenas íntimas, incluso dramáticas, o los momentos de comedia?

Me da pánico la comedia porque no tengo un sentido natural de su mecánica. Yvan me lleva a la comedia y se lo agradezco porque no es mi naturaleza. El camino hacia la comedia no es fácil para mí, pero lo asumo.

¿No te has forzado mucho a odiar al perro Estúpido, al parecer?



¡Olía tan mal! Apestaba. Lo más extraño es que vi a Yvan enamorarse de esta bestia. Lo conmovió el marginado al que nadie quiere.



¿La película es una comedia finalmente?



Comienza como una comedia descarnada y gradualmente se convierte en un drama existencial, algo conmovedor, sobre las crisis de la mediana edad. El cinismo de Yvan es en realidad un pudor y un dolor. Hay que afrontar esos sentimientos inconfesables, el hartazgo con los hijos, el odio de la pareja dentro de la pareja a pesar del amor. Desde este punto de vista, me gusta el valor de Yvan.



¿Podría haber una cuarta película, una secuela de esta trilogía sobre la pareja?



Podría seguir y seguir ¡hasta que muera!



REDACCIÓN DOMINGO