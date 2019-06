‘Ni en tus sueños’, política y feminismo del siglo XXI

Más allá de una heroína en la gran pantalla, la actriz Charlize Theron también lo es en la vida real.



La surafricana, que se vio forzada a abandonar una carrera como bailarina luego de sufrir una lesión de rodilla, ha demostrado a lo largo de su carrera artística un espíritu filantrópico ligado a diferentes causas: apoya y participa de varias organizaciones con diferentes objetivos, como los derechos de los animales, la reducción del VIH/SIDA, la violencia sexual en jóvenes y los derechos de las mujeres.

Este humanismo e interés por causas sociales tan diversas se refleja en la caracterización de Charlotte Field, su personaje en la nueva cinta ‘Ni en tus sueños’ (‘Long Shot’, título en inglés), al lado de Seth Rogen (‘Ligeramente embarazada’ y ‘Buenos vecinos’), que estrena el 13 de junio en Colombia.

En esta comedia, Charlotte Field es la secretaria de Estado de Estados Unidos, una de las mujeres más influyentes del planeta, inteligente, sofisticada, bella y una mujer con talento para todo. En cambio, Rogen, quien interpreta al periodista Fred Flarsky, es todo lo opuesto: un hombre imprudente que parece decidido a arruinar su propia vida.



Fred, por casualidades de la vida, se une al equipo de trabajo de la secretaria de Estado, donde, por obvias razones, no encaja, pero su encanto y habilidad para entender a Charlotte –a quien había conocido anteriormente– los lleva a enredarse en un romance hilarante, disparejo y completamente inesperado.



La interpretación de Theron, a diferencia de los personajes de comedias típicos de Hollywood, no es la de una mujer inteligente y linda, también muestra a una persona enamorada y vulnerable, que sabe mantener su vida estable a pesar de la responsabilidad que carga sobre sus hombros y la cantidad de compromisos que tiene, tanto en su vida profesional como en su vida personal.



El filme se encarga de no idealizar la imagen de Charlotte por ocupar un alto cargo en la política, sino que muestra una mujer con retos, que flaquea con las diferentes situaciones a las que se enfrenta, pero que sabe sobreponerse.

Precisamente, sobre este personaje habla la actriz –primera mujer surafricana en recibir un Premio de la Academia–, en una entrevista cedida por Cinecolombia:



¿Qué fue lo que la atrajo de su personaje y de la historia de la película?



Inicialmente fue la posibilidad de trabajar con Seth Rogen, lo que despertó en mí el interés de trabajar en el proyecto. Yo siempre he sido una gran fan y la idea de realizar algo con él me pareció increíble. Al principio parecía muy difícil de lograr por lo diferentes que somos, pero yo estaba ansiosa por hacerlo y por tener esa experiencia. Después, cuando leí el guion, pensé que había un gran potencial en hacer una comedia romántica actual, con toda la revolución de los derechos de las mujeres. A su vez, trabajar con un compañero que uno sabe que va a divertirse con ese tema y lo va a celebrar e incentivar me emocionó mucho. Todas esas cosas fueron las que me motivaron en hacer una película como esta.



¿Qué nos puede adelantar sobre su papel de Charlotte Field, su personaje?



Yo interpreto a Charlotte, quien es y ha sido durante la mayor parte de su vida una persona muy ambiciosa. Tenemos la oportunidad de ver su versión joven, cuando es la niñera de Fred, el personaje de Seth Rogen, y nos damos cuenta de lo ambiciosa que es, cómo siempre ha querido realizar grandes cosas y llevar a grandes cambios. Ella termina en el mundo de la política; actualmente es secretaria de Estado, le ha ido muy bien en la vida y está recibiendo la aprobación del presidente y su apoyo para lanzarse a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Cuando uno conoce al personaje, piensa que las cosas le han salido exactamente como siempre ha querido, pero lo que nos vamos dando cuenta, lentamente, es que a lo largo de su camino, ella se ha ido alejando un poco de sus creencias para poder llegar a donde ha llegado, y necesita a esta persona de su pasado, Fred, para hacerla caer en cuenta de las cosas que eran importantes y en las que creía cuando era más joven.



¿Cómo fue trabajar con Seth Rogen?



Fue una gran experiencia trabajar con Seth y todo su equipo de productores. ‘Ni en tus sueños’ fue un proyecto de mucha colaboración y trabajo en equipo, en el que siempre estuvimos avanzando y evolucionando; hasta el último día de grabación estuvimos reescribiendo el guion. Todos los que hicimos parte de esta película estábamos muy involucrados en ella y queríamos que saliera de la mejor forma posible. Uno siente lo seguro de sí mismo que es Seth desde el momento en que uno lo ve entrar a la habitación, todo lo que puede aportar y cuáles son sus fortalezas. Él es un escritor increíble, sabe cómo contar una historia como nadie, entiende a la perfección la comedia y sabe cómo mezclar estas dos. Todo esto nace de una forma muy autentica en él y realmente me impresionó.

Trabajó con el director Jonathan Levine, ¿cómo fue esa experiencia?



Él es una persona que está muy segura de la historia que quiere contar y de la película que quiere hacer, y uno siempre espera eso de un director de cine. Uno siempre está buscando alguien que, con seguridad, le diga cuál es el camino que vamos a tomar y cuál es la historia que vamos a contar. No hay nada peor que entrar a ciegas a un escenario para contar una historia y no saber hacia dónde se va. Jonathan no es esa clase de cineasta, y eso le da mucha seguridad a todo el equipo. Él es una persona muy inteligente, conoce esta clase de películas muy bien y tiene muy buen gusto.



¿Qué es lo que usted cree que más le gustará al público?



Creo que lo que más les gustará será el elemento sorpresa. Pienso que con esta clase de películas las personas pueden predecir lo que va a pasar desde el inicio, pero nosotros nos esforzamos mucho para que con esta no sucediera eso, trabajamos para mantener a la audiencia todo el tiempo adivinando. Nos negamos a caer en todos los clichés que tiene este género de películas, lo que hizo que el filme se sintiera, a la vez, muy real. Es una mujer contemporánea que afronta muchos miedos que actualmente enfrentamos en la vida real, no se siente anticuado, no se siente simple, sino como algo con lo que hombres y mujeres pueden sentirse relacionados y, al mismo tiempo, divertirse y conmoverse por una historia divertida y romántica.

Ganadora del Óscar y actriz versátil

Charlize Theron es reconocida por las numerosas producciones cinematográficas en las que ha participado, como ‘Mad max: furia en el camino’ y ‘Rápido y Furioso 8’; pero fue su papel en ‘Monster’ el que le valió un premio Óscar a mejor actriz en el año 2005. Además de esto, la surafricana ha sido nominada a más de un centenar de reconocimientos y premios en todo el mundo, conquistando algunos como mejor actriz en los Globos de Oro (Monster, 2004) y mejor actriz en los premios de la Academia de Ciencia Ficción (‘Mad Max’, 2016). Nació en Benoni, Sudáfrica, y pese a que la mayoría de sus trabajos son angloparlantes, su lengua materna es el afrikáans, mientras que el inglés es su segunda lengua, el cual aprendió viendo televisión estadounidense en su juventud en su país natal.



REDACCIÓN DOMINGO*

*Entrevista cedida por Cinecolombia