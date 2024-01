La gran confesión de Charlie Zaa: 'Me enamoré de la bachata'

Charlie Zaa siempre se ha caracterizado por dar giros inesperados, ser casi un camaleón de la música y convertirse en un artista capaz de saltar de la salsa al bolero o de la alabanza a la bachata. Precisamente ese género romántico y evocador es el que ahora lo abraza y que revela en su sencillo Bobo apasionado, con el que explora la textura de una música que podría ser nueva, pero no ajena para él.

“Desde que yo salí en el 96, cuando fui por primera vez esa República Dominicana, la gente calificaba mi música de bolero bachata y yo me preguntaba ¿por qué?, y empecé a investigar e indagar”.



“Tú sabes que yo vengo a hacer salsa y me enteré de que la distancia o la consanguinidad que hay entre el bolero y la bachata son muy mínimos, la cercanía es diminuta, la diferencia son los tiempos, y que en el bolero lidera la conga y el bongó; entonces en aquella época las maracas fueron tocadas como si fueran güira dominicana y en la mezcla, no sé por qué, escondieron la conga y levantaron el bongó, entonces ellos tomaban mi música como si fuera bachata y bueno, respeté su opinión, respeté su sentir y desde ahí me enamoré de la bachata”, recordó Zaa en una charla con EL TIEMPO.

“Me enamoré de todo lo que estaba pasando en manos de Juan Luis Guerra, de cantantes como Víctor Víctor y de todos esos artistas que, de una forma u otra, hacían bachata y me generó una influencia muy grande. Por eso para mí fue un motivo de alegría que esta nueva canción llegara a mis manos, fue una respuesta a una petición que tuve en la intimidad con Dios, se lo pedí y el Señor me la regaló. Yo quería una canción inédita que me diera la oportunidad de hacer algo maravilloso con el don que Dios me regaló y que me permitiera trascender fronteras. Bobo apasionado fue como anillo al dedo cuando la escuché”, afirma.



Charlie Zaa sabía que el tema había sido escrito para un bachatero muy grande en este momento y que, por cosas del destino, nunca llegó a sus manos, sin embargo, cuando la escuchó, sintió una conexión inmediata.

“Es como si ya la conociera. Yo sabía que esa era la respuesta de Dios y por eso yo creo que quedó tan perfecta. Entiendes, adaptar lo que es la línea melódica de mi voz a esto para mí… Realmente pensé que iba a ser más difícil, pero fue muy sencillo porque la canción la hice mía desde el momento en que la escuché. Dios la llenó. Dios fue el que la llenó. Yo simplemente me puse a manos del Señor y el Señor, que seas tú poniendo en mí el querer como el hacer, y la grabé en escasos veinte, treinta minutos. Puse la voz de arriba abajo. Fueron dos o tres tomas y quedó espectacular”, recalcó.

Bobo apasionado habla de un amor tan fuerte que termina siendo apagado por la apariencia. A Charlie Zaa le recordó esa situación en la que se está tan enamorado que la única reacción es no demostrarlo.

El cantante quiso explorar en los ritmos dominicanos. Foto: Cortesía OneRPM

“Hay que tener la libertad de poder expresar algo por esa persona (que se quiere) esperando un ‘no’. ¿Sí me entiendes? Porque hay que ser fuertes, hay que ser valientes y la vida y el amor es para los valientes, porque en una se gana y en otra se aprende. Pero al final, si no lo hacemos, no vamos a saber qué va a pasar. Entonces, ser atrevidos y dar el paso”, respondió Charlie Zaa que se iba a una gira de promoción de esta canción y un nuevo disco que él llama cariñosamente “una caja de cartas de amor” (no es el título oficial). Pero antes de luchar con una señal indecisa en su teléfono celular, Zaa contestó nuestro Cuestionario sonoro.

¿Qué lugar lo inspira?

Me inspira todo. La creación de Dios es inspiración perfecta. Para que una persona haga lo que yo hago tiene que ser un enamorado de todo, de una florecita, de un pajarito, de una mariposa, de lo más mínimo.



¿Cómo es su relación con las canciones?

Compongo muy poco la verdad. Soy un participante más bien de las letras o canciones que vienen a mi mesa, pero normalmente siempre me he dejado llevar por mis vivencias, por lo que yo he tenido oportunidad de vivir como persona y como artista. Me amarro netamente a eso.



¿Qué canción sueña con interpretar?

Sueño con que las canciones inéditas que puedan llegar a muchos lugares en el mundo y puede impactar la vida de muchas personas, como esta ‘caja musical en donde vienen once cartas escritas’, de las cuales siete son mías y cuatro por diferentes compositores. Quiero que cada carta de amor sea abierta.

¿A qué artista imitaba cuándo era pequeño?

¡Wow!… Lalo Rodríguez, a Frankie Ruiz, a Eddie Santiago. Me encantaba la música de Juan Gabriel cuando Juan era muy joven y cantaba de una manera divina y la tesitura era muy alta.

¿Con qué artista le habría gustado compartir escenario en concierto?

Con Frankie Ruiz. Lástima que ya no esté con nosotros, pero está con nosotros por medio de su música y del legado que dejó, va a permanecer para siempre en el corazón de muchos de los que lo conocen y lo aman.

Un concierto que lo haya impactado, pero como asistente

Fue en el año 98, Luis Miguel. Se estaba presentando en Los Ángeles, en el mismo lugar donde yo me presenté, en El Universal Anfiteatro. Yo salí a hacer tres noches seguidas y Luis Miguel entraba con siete noches. El mánager de Luis Miguel, que había comprado mis tres fechas, me dijo que si quería ir. Yo le dije que sí, porque lo admiro muchísimo.

¿Qué canción de cuna le cantaban sus papás?

Siempre fueron más de levantarme escuchando Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1