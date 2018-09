‘Antonio es uno al comienzo de la película y otro al final’

Antonio Decoud es la fiel representación de que nadie acaba de conocerse: es la cabeza de una familia modelo, padre de dos hijos adolescentes y devoto esposo, casado por años con su mujer; hace ejercicio a diario, y tiene un importante cargo en un frigorífico. Hasta que una complicación médica lo convierte en un salvaje y desesperado enemigo del sistema, sus creencias y hasta de sí mismo. Cuando el asunto es de supervivencia, se arrepiente de haber vivido apegado a la cordura y la legalidad como lo había hecho hasta ese momento.

“Es una circunstancia agónica que lo lleva a enfrentar momentos muy traumáticos, porque no lidia con gente normal, se sumerge en un universo clandestino que lo obliga a cambiar su conducta, su vida, se convierte en un ser que él no sabía que existía, un completo desconocido”, explica Guillermo Francella, el actor que se ha metido en la piel de Decoud en la cinta ‘Animal’.



La más reciente creación del afamado guionista Armando Bo toma distancia de la sutileza argumental, como ya es tradicional en sus relatos: nada más descarnado que ‘Biutiful’ o desesperanzador que ‘Birdman’ (película que le mereció el Óscar como guionista).



“ ‘Animal’ resulta bastante más amable que ‘Biutiful’ –apela Francella, una figura de la interpretación en su natal Argentina, recordado por sus roles en ‘Corazón de León’ y ‘El secreto de sus ojos’–. ‘Animal’ me encantó porque está tan bien escrita, es tan redonda... Habla de que uno cree conocerse mucho, pero cuando alguna situación te pone al límite, uno no sabe cómo actúa”.



EL TIEMPO conversó con Francella (Buenos Aires, 1955), que también tiene un rol protagonista en ‘Mi obra maestra’, película que acaba de estrenarse en España.

Es una circunstancia agónica que lo lleva a enfrentar momentos muy traumáticos, porque no lidia con gente normal, se sumerge en un universo clandestino que lo obliga a cambiar su conducta FACEBOOK

TWITTER

Antonio es un personaje engañoso: luce manso como un cordero, pero termina siendo un lobo…



Él es un hombre promedio, con su vida estructurada, hasta que un problema de salud lo complica todo. A partir de ahí, su cotidianidad tambalea y llega al punto de la desesperación, porque necesita el trasplante de un órgano para poder vivir. En ese momento límite aflora alguien que no sabías que existía; el Antonio que ni él mismo conoce. Sin duda, es un personaje muy interesante de explorar para cualquier actor.



¿Guillermo Francella tiene puntos comunes con Antonio Decoud?



Encontraría varios. Hasta lo llegaría a justificar de alguna manera, porque intentó proceder correctamente; sin embargo, el sistema de salud en Argentina no lo acompaña, lo boludea (le hace perder el tiempo), y al hacerlo le provoca un dilema de supervivencia; incluso, en algún punto resiente el apoyo de su propia familia. Las circunstancias hacen que Antonio sea uno al comienzo de la película y otro al final.



¿Cómo transita de un personaje a otro? Hace poco interpretó a un terrible asesino en ‘El clan’ y ahora es un hombre promedio…



No es fácil, pero no hay algo más placentero que tener en la mano personajes bien heterogéneos entre sí. Eso me hace sentir pleno. Ahora, yo necesito muchísimo la mirada del director y es muy importante el proceso de los ensayos. Es fundamental ir metiéndose en los aspectos estéticos y en lo personal.



Respecto a mis últimas actuaciones, me siento muy feliz porque he contado con la suerte de tener directores muy antagónicos entre sí, pero con planteamientos muy buenos, he estado en universos radicalmente distintos: comedias, dramas intensos, temas históricos... Cosas muy lindas que me han tocado vivir. Eso sí, hay algunos personajes con los que tengo mayor empatía; con otros, cero, pero desde lo interpretativo resultan interesantes.



Recientemente dirigió en teatro. ¿Fue más fácil siendo actor?



La experiencia como actor fue vital: yo no quería ver una obra de teatro donde solo se ve una actuación, quería una verosimilitud que siempre sueño tener en los trabajos, quería ver mucha autenticidad. Quería superar esa sensación que tienes al ir al teatro de que te están representando, quería que el público sintiera que está espiando a unos vecinos. Y creo que lo logré. Y desde ese punto fue muy importante ser actor para poder transmitir lo que quería entre la sincronización de la historia con los roles.

He contado con la suerte de tener directores muy antagónicos entre sí, pero con planteamientos muy buenos, he estado en universos radicalmente distintos: comedias, dramas intensos, temas históricos FACEBOOK

TWITTER

¿Qué tiene pendiente por hacer?



Por estos días, ando con momentos ociosos, que bien disfruto. Como asignaturas pendientes, tal vez tenga la dirección cinematográfica, que algún día plasmaré, pero no tengo un proyecto aún.



¿Con un guion propio, tal vez?



Escribir es lo que más me cuesta, por eso no creo lo del guion. La musa no llega fácil. Me encanta hacer devoluciones de lo escrito por otra persona, tengo propiedad para hacerlo; pero, me siento frente a una hoja en blanco y no. No puedo.



¿La complicada situación que enfrenta Argentina ha afectado la movida cultural?



Estamos pasando por un momento económico difícil, que genera confusión, temor, ahorro (si se puede ahorrar) y que el consumo merme.



Esta transición ha resultado muy fuerte, de modo que sigo confiando en la gestión, en la buena voluntad. No sé de economía, pero siento que todo el mundo critica y nadie propone. Las críticas son más bien desestabilizadoras, antidemocráticas, pero son cero constructivas.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta