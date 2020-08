¡Chanfle!, el mundo se queda sin el 'Chavo' y el 'Chapulín Colorado'

El Universal de México y Omelete de Brasil publicaron que las series creadas por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo, El Chapulín Colorado y Chespirito, salieron del aire en el mundo el 31 de julio y también quedaron bloqueadas en distintos portales.

Aunque no hay claridad sobre lo que pasa, al parecer Televisa, empresa para la que trabajó Gómez Bolaños y donde realizó sus programas, y la familia del artista no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos. "La suspensión se debe a un problema pendiente a resolver con el titular de los derechos de las historias", publicó Omelet que informó STB, la empresa en Brasil que emite estas producciones, a través de un comunicado.



El documento agrega que "lamenta la decisión, principalmente con respecto a su audiencia, que ha seguido fielmente la serie durante tantos años. La estación continúa apoyando un acuerdo entre las dos compañías mexicanas lo antes posible y, si esto sucede, estaremos encantados de informar a los fanáticos de El Chavo, El Chapulín Colorado y Chespirito de inmediato".



Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños, escribió: "Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos"



Mientras, Graciela Gómez Fernández, otra de las hijas de Gómez Bolaños, dijo que era increíble que quienes más se han beneficiado con los programas de su padre hoy digan que no valen nada, pero no se refirió a ningún hecho en concreto y tampoco nombró a Televisa.



En Colombia, RCN pasa El Chavo, mientras Caracol emite Chespirito y El Chapulín Colorado. El primero emitió hoy la serie de dibujos animados Betty toons, según informó su oficina de prensa. Del canal Caracol no se ha obtenido respuesta.





