¿Por qué el Centro Democrático critica el documental 'La negociación'?

El 29 y 30 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre está programado que Cine Colombia emita el documental 'La negociación', de Margarita Martínez, que retrata la historia íntima de las largas y tortuosas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc.

Este martes 27 de noviembre, miembros del Centro Democrático manifestaron en redes sociales estar en contra de la producción, pues aseguran que tildan al senador Álvaro Uribe de "ser enemigo de la paz".

Bastante irrespetuoso que en @Cine_Colombia pasen un documental acusando a @AlvaroUribeVel y @FlondonoHoyos de ser enemigos de la Paz. Un irrespeto contra ellos y contra los colombianos que queremos una paz con justicia y legalidad — Natalia Bedoya (@natiibedoya) 27 de noviembre de 2018

Uribe no se quedó callado y escribió en Twitter un mensaje dirigido a Cine Colombia: "Faltan uds a la objetividad al facilitar que nos acusen al dr Fernando Londoño y a mi persona d enemigos de la paz" (sic).

Srs Cine Colombia:



Faltan uds a la objetividad al facilitar que nos acusen al dr Fernando Londoño y a mi persona d enemigos de la paz.



Cuando el No ganó el plebiscito propusimos modificar los acuerdos, no eliminarlos.



El Gbno desconoció el plebiscito en afrenta democrática. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 27 de noviembre de 2018

Esto trae el trailer del documental que promocionan, siempre propuse las modificaciones, incluso después que el No ganó el plebiscito pic.twitter.com/90glEJmcs2 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 27 de noviembre de 2018

En respuesta, los tuiteros empezaron a promover la etiqueta #IréAVerLaNegociación, pues señalan que es un intento de censura por parte del Centro Democrático.

#IréAVerLaNegociación porque se está convirtiendo en un caso de censura, y verla es una manera de impedir que haya censura... — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 27 de noviembre de 2018

Aunque Cine Colombia no ha confirmado si exhibirá la producción en las fechas programadas, en su plataforma web ya no se encuentra información sobre el documental.



Por el momento, Munir Falah, presidente y CEO de Cine Colombia, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter que no aclara la situación.

En todas partes del mundo, un exhibidor de cine debe escoger el producto que aparecerá en la pantalla grande. El material disponible es muy numeroso y la capacidad de exhibición es limitada. En Colombia se exhiben 350 títulos al año aproximadamente. — Munir Falah (@MunirFalah) 27 de noviembre de 2018

