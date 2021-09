Así se convirtió Camila Cabello en una Cenicienta revolucionaria

Meterse en los zapatos del famoso personaje de la Cenicienta no iba a ser tan fácil. Eso lo sabía de antemano la cantante de origen cubano Camila Cabello cuando aceptó el reto de hacer una película de la famosa jovencita de un cuento de hadas.



La atención hacia ella y el proyecto se incrementó de manera exponencial, ya que se trataba de otra mirada de un clásico que ya había pasado –por ejemplo– por las manos de Disney en un filme animado de 1950 y hasta en una película con toques de melodrama a cargo del realizador británico Kenneth Branagh, en el 2015.



No sería descabellado preguntarse: ¿cómo retomar los conflictos de esta heroína que sufre, que no encaja, que todo el tiempo es atacada o maltratada y termina encontrando en un príncipe azul la solución de todos sus problemas? Y la respuesta no puede ser otra que dando algunas nuevas puntadas y giros a la trama.



“Nuestra Cenicienta no es solo una cara bonita que es salvada por un príncipe. Tiene sueños (que no son precisamente los de su pareja) y quiere ser independiente”, recalcó Camila Cabello acerca de esta producción que ya está disponible en la plataforma Amazon Prime Video.



Aunque rescata el ambiente de cuento bajo un halo de historia antigua –con reinos, castillos y, claro, música–, lo que ha llamado poderosamente la atención es que la protagonista no sueña con vivir dedicada a cuidar a su pareja para aliviar sus carencias o curar las heridas de un entorno familiar tóxico o una sociedad sobrecargada de prejuicios o esnobismo.

Camila Cabello y el actor Nicholas Galitzine en una escena de esta nueva versión de 'Cenicienta'.

Lo que realmente quiere esta Cenicienta es ser emprendedora, propulsar sus diseños y hasta una marca de ropa (Dresses by Ella), en una época en la que ese tipo de sueños eran considerados una locura.



Un giro predecible para la nueva generación a la que quiere llegar la película, aunque juega con la nostalgia al darles paso a canciones como Sweet Dreams (Are Made of This), de Eurythmics; Good Times, de Chic, o Somebody to Love, de Queen, en versiones arropadas dentro del género del musical.



A su vez, muestra a una nueva hada madrina (llamada Fab G) interpretada por Billy Porter (famoso por la serie Pose). “Es un personaje sin género, y fue una decisión que vino del mismo lugar que inspiró el que se contara la historia de una Cenicienta latina”, agregó Cabello.



“Porter es ahora una entidad sin género, realmente es una entidad mágica, y para mí, tener a alguien como él en ese rol es otra manera de ayudar a la gente y a las generaciones más jóvenes a sentirse representadas dentro de la trama”, aseguró Cabello en una entrevista con la versión estadounidense de la revista Hola.



“Ella (Cenicienta) es tan leal a sí misma que aunque nadie haga las cosas en las que ella cree, no tiene problema en ser la primera. Cuando yo era pequeña no había un personaje así, en el que yo me viera reflejada. Ahora lo hay (...). En esta película hablamos de valores importantes, pero también es en realidad un relato divertido y para toda la familia”, recuerda Cabello, que ha alcanzado una prominente carrera como cantante pop y tiene más de 56 millones de seguidores en Instagram, pero esta producción significa su debut frente a las cámaras como actriz protagonista.



De hecho, las primeras reacciones a Cenicienta han coincidido en que se trata de un relato pensado para hacerla brillar, enfocado mucho en su personaje y sus alcances artísticos, más allá del canto y el baile.



“El director Kay Cannon hace funcionar su magia, y aunque no llega a justificar su existencia, la convierte en algo más disfrutable de lo que cabría esperar”, escribió Anna Menta en Decider.

Mientras que Kristen López, de Indiewire, dice que “consigue una energía muy intensa en sus números musicales, por encima de algunos vacíos en la historia”.

Parece que Camila Cabello tuvo una experiencia de película, pero habrá que esperar a ver si ser actriz será como el cuento de hadas, éxitos y fama que ha logrado en su carrera como cantante.



