Así se celebró el cumpleaños número 90 de Mickey Mouse

Contados desde el estreno del cortometraje 'Steamboat Willie', el 18 de noviembre de 1928, son ya 90 años los que cumplen Mickey Mouse y su eterna compañera, Minnie.

El éxito de los personajes fue inmediato, lo recuerda Becky Cline, directora de los archivos Walt Disney, quien señala que en cuestión de días, los protagonistas del cortometraje fueron “furor”, según recogió en sus páginas el diario 'Orlando Sentinel'.



Más adelante, el corto en color 'The Band Concert', estrenado en 1935, cimentó la popularidad del personaje, creado sin ningún tipo de simbolismo ni para ser elevado a “vocero de frustraciones o sátira desdeñosa”, como dijo Walt Disney.



“Mickey era simplemente una personalidad pequeña con el propósito de crear risas”, dijo el creador sobre su personaje más famoso y que le proporcionó su primer Óscar honorífico, en 1931.



De él llegó a decir Diego Rivera, el muralista mexicano: “La estética de nuestro tiempo va a reconocer a Mickey como uno de los verdaderos genios del arte americano de la primera mitad del siglo XX, mientras espera la maravillosa revolución global”.



La revolución se traduce hoy en un universo que traspasó las pantallas y se extendió a parques temáticos, cruceros, hoteles, ropa y juguetes de los que Mickey Mouse es protagonista y por los que genera millones de dólares.

Festejos y exposiciones

Walt Disney World lleva ya varios días celebrando y continuará con conmemoraciones por meses. Las fiestas y especiales de los 90 años comenzaron el 4 de noviembre con un especial televisivo de dos horas emitido en Estados Unidos a través la cadena ABC, de propiedad del conglomerado, y tuvo actos especiales este domingo en los parques Hong Kong Disneyland, Shanghai Disneyland, así como en Orlando, en el centro de Florida.



En diversas ciudades del planeta se puso en marcha una iniciativa de arte global por el 90.° aniversario de Mickey Mouse, en la que se han organizado muestras que abarcan también la moda, los juguetes y la comida.



Entre las principales está la muestra 'Mickey: The True Original Exhibition', inaugurada el pasado 8 de noviembre en Nueva York y en la que los asistentes pueden admirar la colección de los Archivos de Disney con productos icónicos que se han inspirado en él a lo largo de las décadas, así como el Óscar que se le concedió a Walt Disney en 1932 por la creación de Mickey Mouse.



De igual manera, la galería londinense Black&White Building ha abierto una exhibición encabezada por Jimmy C. y Michael Bosanko, y las obras de otros diez artistas emergentes.



Asimismo, el ratón abre desde el pasado octubre el espectáculo 'Mickey and his PhilharMagique Orchestra', en Disney París, una experiencia de tecnología que adentra a los visitantes en una aventura musical a través películas clásicas de Disney.



En París, donde el mundo Disney tiene su único parque temático en tierras europeas, se creó un programa de actividades especiales. Sus 'fans' pudieron verlo hasta en ocho espectáculos diferentes, tres de ellos inéditos en este parque temático. Las celebraciones allí se alargarán hasta el 6 de enero.



“La idea no era solo celebrar el cumpleaños, sino que queríamos homenajearlo, y por eso hemos integrado su fiesta en las temporadas de Halloween y de Navidad”, explicó la vicepresidenta de Disneyland París, Francesca Gianesin.



Se trata, según Gianesin, del “festejo más importante” que los parques Disneyland hayan organizado con motivo del envejecimiento de su embajador mundial. Por otro lado, en las pantallas, Mickey reapareció este fin de semana con el estreno del corto '¡Sorpresa!' Además, los canales Disney Channel y Disney Junior emitieron películas y episodios especiales con el inolvidable ratón como protagonista.



