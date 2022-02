La actriz Catherine Zeta-Jones interpretará un papel protagonista en la serie original de Disney+ National Treasure, cuyo rodaje arranca este mes y que es una expansión de la franquicia cinematográfica La búsqueda.



Una serie que se centra en una joven heroína, Jess (Lisette Alexis), una soñadora brillante e ingeniosa que se embarca en la aventura de su vida para descubrir la verdad sobre el misterioso pasado de su familia y rescatar un tesoro panamericano perdido. Zeta-Jones encarnará a Billie, una curtida multimillonaria experta en antigüedades del mercado ilegal y una cazatesoros que vive según sus propias reglas.

Era una huérfana sin un céntimo que se convirtió en una mujer de negocios y en una aventurera astuta y muy estilosa. Billie está acostumbrada a conseguir lo que quiere, y quiere el tesoro panamericano, pero no solo por el dinero.



Para ella, ese tesoro significa mucho más. "National Treasure" también está protagonizada por Zuri Reed ("Buscarse la vida en Brooklyn"-"Flatbush Misdemeanors"), Jordan Rodrigues ("Lady Bird"), Antonio Cipriano ("Jagged Little Pill" en Broadway) y Jake Austin Walker ("Rectify"), además de Lyndon Smith ("Parenthood").



Jerry Bruckheimer, Cormac y Marianne Wibberley, Jonathan Littman y KristieAnne Reed son los productores ejecutivos de la serie junto con Rick Muirragui, que también ejerce de guionista.



Jon Turteltaub también es productor ejecutivo y Mira Nair es directora y productora ejecutiva Catherine Zeta-Jones es una actriz que ha recibido múltiples premios tanto en su faceta cinematográfica como teatral y cuyo salto a la fama tuvo lugar con la película de acción y aventuras "La máscara del Zorro" ("The Mask of Zorro"), junto a Antonio Banderas y Anthony Hopkins y, después, cautivó al público en "La trampa" ("Entrapment"), con Sean Connery.



Obtuvo un Premio de la Academia por su interpretación de la escandalosa Velma Kelly en la adaptación cinematográfica de "Chicago”, también fue nominada a un Globo de Oro y ganó el Premio Critics' Choice y se alzó con el Premio Tony a la mejor actriz principal en un musical por su debut en Broadway encarnando a Desirée Armfeldt en "A Little Night Music", de Stephen Sondheim.



También ha actuado en "Ocean's 12" de Steven Soderbergh, "Efectos secundarios" (Side Effects") y "Traffic", por la que obtuvo una nominación al Globo de Oro. Protagonizó "La terminal" ("The Terminal") de Steven Spielberg, junto a Tom Hanks, y la comedia negra "Crueldad intolerable" ("Intolerable Cruelty") de los hermanos Coen, con George Clooney.



Recientemente protagonizó el telefilm "Griselda: La reina de la cocaína" ("Cocaine Godmother"), basado en la historia real de la famosa narcotraficante Griselda Blanco.



