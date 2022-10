“Déjame entrar, estoy sola”, dice una mujer mayor –que parece haber salido de un funeral– a una pequeña niña que está dentro de una casa, mientras que los habitantes del pueblo donde se desarrolla esa situación de terror esperan escondidos a que pase la noche y otros visitantes no se acerquen a sus puertas. No todos corren con la suerte de tener un sótano o un compartimiento ocultos bajo el suelo.

Un implacable toque de queda se anuncia cada vez que el sol está por esconderse, y cumplir esa y otras reglas es una decisión de vida o muerte. Ese es el contexto en el que se desarrolla la trama de From, una serie de suspenso y terror estadounidense que tiene como protagonista a la colombiana Catalina Sandino Moreno, quien fue nominada al Óscar en la categoría de mejor actriz en 2005 por la cinta María, llena eres de gracia.



Sandino aparece convertida en Tabitha Matthews, una madre de dos hijos que trata de mantener a flote un matrimonio que parece irse resquebrajando poco a poco. Un viaje por carretera lejos de la rutina en un carro casa podría darles el aire que necesitan para seguir adelante. Pero esa rutina familiar choca con el ambiente de un pueblo que parece olvidado en el tiempo y tiene un extraño magnetismo que hace imposible dejarlo.

Catalina Sandino en la ceremonia de los premios Óscar 2005.

¿Dónde andaba Sandino Moreno? es la pregunta que algunos se hacen al ver su nombre en los créditos iniciales de esta serie. La respuesta es sencilla: trabajando mucho, sobre todo en propuestas de cine independiente y que escapan un poco del mainstream. Estuvo en las series The Affair, Falling Skies, American Gothic y The Bridge. Así como en las películas del Che (con Benicio del Toro); El amor en los tiempos del cólera, Fast Food Nation, Magic Magic, Barbarians. Al igual que en la nueva cinta del maestro de la acción John Woo, Silent Night, que se encuentra en posproducción. ¿Por qué ahora apostó por el horror?



“En el 2021 me encontré con este proyecto (From) que hablaba un poco de lo que habíamos vivido en la pandemia, con una cosa que mataba gente y que no veíamos y uno corría de los seres humanos. Hay monstruos que están afuera y uno nunca los ve y si uno está fuera de su casa a cierta hora se puede morir, y estas dos cosas hicieron que me llamara la atención esta historia: el parecido a la realidad que vivimos era abrumador. Es lo mismo que le pasa a la gente de la serie con una familia que llega en su carro a un lugar donde le dicen que no puede salir de noche porque corre peligro”, responde la actriz de 41 años en una charla con EL TIEMPO.



From se encuentra disponible en Universal+, que se puede ver a través de Directv, Claro, Directv Go y Tigo.

El viaje podría considerarse una experiencia de sanación o destrucción en igualdad de condiciones, ya que agrega a la tensión de llegar a una zona rural como traída de otra dimensión una capa más humana y familiar.



“Es la historia de una pareja que está a punto de divorciarse, y de repente llegan a este lugar y les toca resolver sus problemas. Bueno, eso era lo que yo pensaba, pero no, sus prioridades son, en realidad, primero ser padres y después ser pareja. Cambiaron y en lugar de poner primera meten tercera (hablando desde un punto de vista de arranque) para sobrevivir. El concepto de la familia es algo muy interesante. Se va a ver un crecimiento muy intenso de Tabitha”, recalca Sandino.



La convivencia parece una metáfora de una especie de purgatorio al que nadie buscaba llegar, pero todos lo que hacen parte de ese contexto reconocen que están por una razón, que poco a poco se irá revelando al espectador.

“Matar y comer del muerto para proteger a sus peladitos (como lo describe la actriz)” explota poco a poco en From, donde también hay mucha sangre. Todo responde al viejo principio de pueblo pequeño, infierno grande.



“También hay comedia. Yo no la considero una serie de terror solamente. Tiene mucha humanidad, algunos episodios pueden ser muy pesados o muy dramáticos. Nos aterramos en un episodio y nos reímos en otro”, reconoce Sandino, que ha tratado en su carrera de encontrar papeles y proyectos que la empujen a retos como artista, más que a brillos como una superestrella.



“No sé si lo he hecho bien porque algunas veces he tenido la oportunidad de probar cosas que luego digo: ‘Ayyy, cómo no estuve en esto’; pero mi instinto me lleva a otros papeles –como el de From– en el que una familia que se está destrozando llega a un lugar donde no puede separarse, eso es más interesante que solo el monstruo que llega a acabar con todo. Es una cosa bien hecha”, afirma.



From tiene algo de Lost y un poco de la textura literaria de Stephen King, quien ama hablar de poblaciones llenas de secretos. No en vano, uno de sus creadores es John Griffin, quien fue parte del equipo creativo de Lost y se encargó de producir La cúpula, Mr. Mercedes (ambas de King) y hasta la comedia familiar de los ochenta Ocho son suficientes. Una mezcla intensa e interesante para unos seres que llegan con hambre de sangre a tocar las puertas de las casas por la noche.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@AndresHoy1

