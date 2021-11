Tras caso Baldwin, 'La Roca' promete no usar armas reales en sus películas

Luego del accidente ocurrido el pasado 21 de octubre en el set de grabación de la película ‘Rust’, el cual cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins después de que la pistola de utilería que sostenía el actor Alec Baldwin se disparara, Dwayne ‘La Roca’ Johnson se pronunció al respecto.



Durante la premiere del miércoles de la película de Netflix ‘Red Notice’, en Los Ángeles, la revista estadounidense ‘Variety’ charló con el actor sobre el tema.

Johnson aseguró que quiere, de ahora en adelante, que los sets sean espacios más seguros.



En la entrevista, el actor comenzó diciendo: “Perdimos una vida. Mi corazón está con su familia y con todos en el set. También conozco a Alec desde hace mucho tiempo”. Aseguró sentirse aún muy desconsolado por la noticia.



Seven Bucks Productions es una productora fundada por Johnson y Dany García, su socio comercial. Por lo tanto, en su faceta ‘del otro lado de la cámara’, ‘La Roca’ se refirió a los cambios que está dispuesto a hacer después del incidente de Baldwin.



“No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirles, sin un ausencia de claridad aquí, que cualquier película que llevemos adelante con Seven Bucks Productions, cualquier película, cualquier programa de televisión o cualquier cosa que hagamos o produzcamos, no usaremos armas reales en absoluto”, dijo Johnson a ‘Variety’.

‘La Roca’ también aseguró que su productora utilizará pistolas de goma en lugar de armas reales.



“No nos vamos a preocupar por los dólares, no nos preocuparemos por lo que cueste”, agregó.



El actor también se refirió a los protocolos y medidas de seguridad que se suelen tomar no solo en los sets de su productora sino en el negocio del cine en general.



“(A pesar de eso) los accidentes ocurren. Y cuando sucede algo como esto de esta magnitud, tan desgarrador, creo que lo más prudente y lo más inteligente es hacer una pausa por un segundo y volver a examinar cómo vas a avanzar y cómo vamos a trabajar juntos” continuó.

En el estreno, Johnson estaba acompañado de Ryan Reynolds y Gal Gadot, otras dos superestrellas del film.



Se espera que ‘Red Notice’ (en español ‘Alerta Roja’) esté disponible en Netflix desde el próximo viernes 12 de noviembre.



Es casi seguro que en la producción se usaron armas de fuego bajo los protocolos establecidos. Sin embargo, ‘La Roca’ ha prometido dejar de usarlas también en cualquier otra película en la que participe como actor o como miembro del rodaje.



“Cualquier película que hagamos que Seven Bucks, o con cualquier estudio, la regla es que no usaremos armas reales. Eso es todo”, concluyó.

¿Qué ha pasado en el Caso Baldwin?

Según la investigación oficial, el accidente se dio durante el ensayo de una de las escenas del filme. Baldwin practicaba cómo sacar el arma y apuntar a la cámara.



En ese momento, oprimió el gatillo, la bala hirió al director de la película Joel Souza y se alojó en el pecho de Halyna.



Según el relato, en ese momento el operador de uno de los micrófonos le dijo a Halyna: “Oh, eso no fue bueno”.



Las últimas palabras de la directora fueron: “No, eso no fue bueno. Eso no fue nada bueno”, según se ha informado.



El 4 de noviembre, los abogados de Hannah Gutiérrez Reed, armera de la producción, sugirieron que el accidente en el set se pudo haber debido a alguien que intentó sabotear la grabación de la película e insertó las balas en el arma de utilería.



Por su parte, Baldwin asegura que ha estado en constante contacto tanto con la policía, para colaborar con la investigación, como con el esposo de Hutchins, Matthew Hutchins.



Lo que se ha dicho sobre la posible responsabilidad legal de Baldwin, las autoridades aseguran que “nada está descartado”.

El actor ha dicho que la mujer era 'su amiga'. Foto: EFE / Instagram: @halynahutchins

