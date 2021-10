Caso Alec Baldwin: ¿en qué va la investigación por muerte en rodaje?

Todavía con muchas preguntas sin resolver, como por qué estaba cargada el arma de utilería con la que el actor Alec Baldwin mató a la directora de fotografía de la película 'Rust', Halyna Hutchins, de 42 años, e hirió al director de la misma, Joel Souza, y en qué circunstancias ocurrieron los hechos.



Por estos hechos, la oficina del Sheriff del condado de Santa Fe, en Nuevo México, avanza en la investigación.



El 21 de octubre, en la grabación de la cinta Rust, una película sobre el viejo Oeste en el que un hombre (Baldwin) trata de salvar a su nieto acusado de un crimen, ocurrieron los trágicos hechos que conmueven al mundo del entretenimiento y ponen a Baldwin en un lugar inimaginado: el protagonista de una tragedia que enluta a la familia de Hutchins y a la producción en general. Las grabaciones fueron suspendidas.

Souza, según algunos medios, ya fue dado de alta tras ser herido en un hombro.



Hasta el momento, según The New York Times, "la oficina del sheriff del condado de Santa Fe acudió al set de rodaje para entrevistar a la gente de producción y establecer cómo dos personas habían sido impactadas con balas durante la filmación".



El periódico agrega que voceros de la Oficina del Sheriff dijeron: "Estamos tratando de determinar cómo y qué tipo de proyectil se usó en el arma de fuego".



Hasta la noche del jueves, agrega el diario, "no había cargos contra nadie en relación con el tiroteo".

Un apesadumbrado Baldwin también fue interrogrado, pero no trascendió la entrevista.

