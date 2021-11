¿Sabotaje a Baldwin? Sugieren que pusieron balas reales intencionalmente

Unas recientes declaraciones de los abogados de la encargada de armas de la película ‘Rust’ encendieron las alertas sobre lo que pudo haber ocurrido en el incidente en el que el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins, directora de fotografía de la cinta.



Este miércoles, los abogados de Hannah Gutierrez Reed, armera de la producción, sugirieron que el accidente en el set pudo ocurrir debido a que alguien intentó sabotear la grabación de la película insertando balas reales en las armas que se utilizarían para las escenas.

Sus acusaciones surgen días después de que Adan Mendoza, alguacil de Santa Fe y encargado del caso, afirmara a los medios que en el set se encontraron 500 cartuchos de munición que incluían una mezcla de cartuchos de fogueo y balas reales y falsas.



En conversación con el programa Today, del canal ‘NBC’, Jason Bowles, abogado de la encargada de armas, afirmó que Gutierrez Reed cargó la pistola con balas que fueron sacadas de una caja etiquetada como ‘munición falsa’ y reiteró que ella no utilizó balas reales ni sabe cómo llegaron allí.



“¿Cómo llegó una ronda en vivo (balas reales) en el set y quién puso esa ronda en vivo en el set?”, preguntó el abogado.



"Había una caja de cartuchos falsos con la etiqueta 'ficticia'. No sabemos si la ronda salió de esa caja. Suponemos que alguien la puso en esa caja”, agregó.



(Lea también: Caso Baldwin: revelan las últimas palabras de Halyna Hutchins tras disparo)

Halyna Hutchins, directora de fotografía fallecida en trágico incidente durante una producción. Instagram: @halynahutchins Foto: Instagram: @halynahutchins

El abogado sugirió que ese día alguien pudo haber estado disgustado con la producción y pudo haber introducido munición real en el revólver.



“Creo que alguien que haría eso querría sabotear el set, querría demostrar algo, querría decir que está disgustado, que no está contento”, afirmó el abogado.



Al ser cuestionado sobre quién podría sabotear la grabación, Bowles recordó que ese día hubo un incidente en el que varios miembros del equipo abandonaron la grabación de la película por presuntas condiciones laborales precarias.



Según medios internacionales, varios asistentes de producción y cámara se fueron tras denunciar exceso de trabajo y falta de seguridad. Así, el abogado insinuó que una de las personas inconformes pudo causar el accidente.



(Además: Polémica por fotografía de Alec Baldwin celebrando Halloween con su familia)

No estamos diciendo que alguien tuviera la intención de que hubiera una tragedia de homicidio FACEBOOK

TWITTER

"Hubo personas que abandonaron el plató porque estaban descontentos. Y hubo un lapso de tiempo, entre las 11:00 y la 1:00, aproximadamente, en el que las armas de fuego estuvieron desatendidas, por lo que hubo oportunidad de alterar la escena”, dijo.



En otra entrevista para Good Morning America, el abogado Jason Bowles reiteró esa versión. Sin embargo, dijo que no creen que alguien haya planeado un homicidio pero sí piensan que hubo intención de causar problemas en el set.



"Tememos que eso podría haber sido lo que sucedió aquí, que alguien tuvo la intención de sabotear este set con una ronda en vivo colocada intencionalmente en la caja”.



“No estamos diciendo que alguien tuviera la intención de que hubiera una tragedia de homicidio. Pero querían hacer algo para provocar un incidente de seguridad en el set. Eso es lo que creemos que sucedió”, agregó.



(Siga leyendo: Alec Baldwin: su emotivo encuentro con familia de Halyna Hutchins)

Alec Baldwin Foto: EFE

En la entrevista, Robert Gorence, segundo abogado de Hannah Gutierrez, también criticó que la armera tuvo que encargarse de dos actividades durante las grabaciones, pues oficiaba como supervisora de la decoración y como encargada de las armas.



Esto, según su defensa, le habría dificultado estar siempre atenta al armamento que se utilizaba en la cinta.



"Hannah fue contratada para dos puestos en esta película, lo que hizo que fuera extremadamente difícil concentrarse en su trabajo como armero", dijeron a 'NBC'.



Además, los abogados de la joven de 24 años explicaron que ella no tenía la obligación de estar presente en el ensayo donde se produjo el accidente porque era una prueba de cámara en la que, en principio, no iban a utilizarse las armas.



(Le puede interesar: Alec Baldwin: ¿Qué dicen los abogados de los cargos que enfrentaría?)



Gutierrez Reed y su papel en la cinta es de especial interés en la investigación del caso, teniendo en cuenta que fue una de las personas que manipuló el arma antes de que el actor Alec Baldwin la tomara.



También se investiga a Dave Halls, asistente de dirección, quien admitió el miércoles que no revisó correctamente la pistola antes de entregársela a Baldwin luego de gritar"pistola fría", que en la jerga de Hollywood se utiliza para confirmar que el arma está descargada para su uso.

Tendencias EL TIEMPO*

*Con información de EFE y AFP

