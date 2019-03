Carolina Ramírez ganó premio en Festival de Cine de Málaga (España)

Ramírez fue galardonada por su papel en la película ‘Niña Errante’, que ya había sido aplaudido con dos premios en el Festival Internacional de Cine de Tallinn (Estonia) y con uno en 40 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (Cuba). Así lo informaron los productores de esta cinta.

“Este premio lo quiero compartir con mis otras tres hermanas, mis compañeras de trabajo, mis colegas, sin ellas no hubiera sido posible. Este personaje fue posible gracias a ese vínculo que creamos, son mis hermanas desde el momento en que empezamos a trabajar en esta película. Gracias Rubén por haber creído en mí como actriz y a Daniel García por hacerme parte de esta película. Gracias a todo el equipo técnico y todos los que hacen posible que nuestro cine siga sobreviviendo, es un honor haber hecho parte de 'Niña Errante'. No es un reconocimiento solo para mí, es un reconocimiento para la película”, aseguró Carolina Ramírez.



La actriz ha participado también en películas como ‘Soñar no cuesta nada’ (2006) y ‘Ciudad delirio’ (2014).



En la pantalla chica, la colombiana es recordada por su trabajo en las telenovelas ‘La hija del mariachi’ (2006), ‘La Pola’ (2010) y ‘La Reina del Flow’ (2018).