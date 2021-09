Carolina Ramírez y el polémico final de 'La Reina del Flow 2'

La primera parte de La Reina del Flow tuvo un final más aplaudido que el de la segunda parte, al parecer así lo muestran los comentarios en redes. Incluso la protagonista de la serie, Carolina Ramírez, aunque celebró el trabajo realizado, confesó que si hubiera tenido que decidir, a lo mejor Yeimy Montoya habría tenido otro destino.

La actriz caleña manifestó que le gustó el final que tuvo Yeimy, porque "está en paz consigo misma e incluso con sus muertos".



Cabe recordar que en la primera parte, Yeimy Montoya -talentosa compositora de letras musicales- había decidido vengarse de su amor de adolescencia, el mismo al que culpaba de sus años en la cárcel. Este era el malvado Charlie Flow. A la par, su incondicional amigo Juancho -eterno enamorado- le daba su apoyo. En la segunda parte, se mantuvo la rivalidad entre los dos personajes.



Sin embargo, dejó ver cierto desacuerdo con el desenlace de la historia -una vez finalizada la emisión de La Reina del Flow 2, desde su cuenta de Instagram. En un video de despedida de esta historia Carolina reveló muchos secretos.

"Le habría cambiado muchas cosas, pero la historia no era mía", dijo la actriz sobre el final. También contó que entre la primera y la segunda temporada pasaron muchas cosas diferentes y no había tenido la oportunidad de saber qué pasaría en esa segunda parte. "Lo único que yo sabía era que Manín iba a revivir -dijo-. Pero nunca se me ocurrió en la vida que iban a resarcir a Charly".



Sobre este tema, la actriz confesó que durante mucho tiempo estuvo enojada por la idea, debido a que la historia venía de presentarlo como un villano. Y que incluso su trabajo fue de entender "cómo meter a Charly en el corazón de Yeimy". De hecho, ese era su mayor desafío: hacer creíble que una mujer que pasó 17 años en la cárcel se enamorara del hombre que le causó todo ese daño.

"Le hubiera quitado la escena de ‘Juancho’ con Daniela, me parece que no era necesario ver eso. Con esa redención que tuvo ‘Juancho’ con Yeimy en la última escena era suficiente, porque también el se lleva un dolor muy grande. Renuncia a ese amor atropellado, nocivo, lo que quieran (...) Le hubiera quitado como cuatro días también. Creo que ese final, ese nuevo secuestro fue too much. Creo que la historia hubiera podido cerrarse de otras maneras, incluso con ese concierto final”.

También opinó que le hubiera gustado romper el esquema de que toda serie o telenovela en torno a una heroína que termina "siendo feliz" cuando consigue formalizar una pareja.

"¿una mujer empoderada sin un man al lado?, ¡divino! Pero soy yo, que tengo una visión más personal, romantizo el hecho de que las mujeres nos empoderemos y seamos muy increíbles sin necesidad del amor de un hombre. A mí me hubiera gustado que hubiésemos sido capaces de escribir una historia con un final de una mujer sola”.



Sobre su personaje, ante la pregunta de qué fue lo que más le gustó de Yeimy, decía que era "una línea muy delgada entre fortaleza y debilidad".

