Desde hace un buen tiempo los canales privados de Colombia no hacían lanzamientos simultáneos, generando expectativa con sus nuevas telenovelas.



Ahora, de nuevo, el mismo día y a la misma hora, RCN lanzará 'Ana de nadie' y Caracol, 'Ventino, el precio de la gloria'. Sus protagonistas son dos ex señoritas Colombia y ex virrerinas universales de la belleza que han hecho una gran carrera en la actuación tanto en en el país como en Estados Unidos: Paola Turbay es Ana y Carolina Gómez, cuyo personaje es perverso.

¿Quién será la reina de las noches? El rating lo dirá. Mientras llegan los números, las dos actices hablaron con EL TIEMPO.

Carolina Gómez: 'De cada grabación salía completamente agotada’

Martina Pumarejo es una mujer difícil. Es una experta de la industria de la música y usa a cuatro jóvenes con sueños de ser artistas para llevar a cabo una venganza desmesurada.



La mujer nunca alza la voz, siempre tiene una respuesta para todo, maneja a los demás como si fueran títeres y Carolina Gómez le presta su cuerpo y su oficio actoral para representarla.



“Este personaje tiene una atracción particular por su psicología. Lo hago desde un lugar de rigor donde no se juzga a Martina, pero desde el que yo tengo compasión con la actriz”, dice Carolina Gómez.



No es su primer personaje de este tipo. En 'La venganza de Analía' todo el tiempo estaba planeando acabar con el padre que nunca la reconoció.

José Ramón Barreto, actor venezolano, es el protagonista de 'Ventino, el precio de la gloria'. Foto: Canal Caracol



Ahora, en 'Ventino, el precio de la gloria', la protagonista es al mismo tiempo la antagonista. “Es una mujer muy diabólica, un demonio creado en su entorno social. Para su mamá, ella no fue lo suficientemente bella, ni talentosa, ni berraca. Y con su padre el contacto jamás fue sano. Además, como su trabajo de productora y de jurado de un reality la llevan permanentemente a estar en contacto con gente con mucha sensibilidad, eso fortalece su parte mala”.



Los padres de Martina mueren en un accidente y ella queda con una gran fortuna. Además, tiene una hija que abandona al nacer, la descarta, no la quiere en su vida.



La producción, dirigida por Rodolfo Hoyos y Jorge Navas, también es protagonizada por el venezolano José Ramón Barreto, como Manolo, y actúan las integrantes del grupo Ventino, Natalia Afanador, Camila Esguerra, Olga Vives y Makis de Ángulo. Sus personajes tienen sus mismos nombres, pero no están relacionados con la historia del conjunto musical.

Las jóvenes son solo los peones de Martina, así como Manolo, que creen en ella, “pero pronto se dan cuenta de su forma de manipular”.



Por la carga del personaje, cuenta Carolina Gómez, de cada grabación salía agotada. “Cuando hago una caraterización no me la quito al terminar la jornada. No trabajo de esa manera, pero sí subo o bajo su luz para no hacerme daño ni afectar a mi entorno”.



En su camino con este personaje entendió que lo más importante era tener muy claras las características de los sociópatas: “No tienen empatía, ni una conexión clara con el amor ni con la generosidad. No saben qué es la culpa”.



A la hora de dejar un personaje de este tipo, la actriz, que fue virreina mundial de la belleza y ha hecho su carrera actoral en Colombia y Estados Unidos, baila.



“El movimiento corporal es liberador, voy a un bioenergético y empiezo a buscar ese amor del bueno para terminar de sacar la energía, como estar mucho tiempo con mi hijo, besar y abrazar”.



El baile también le sirve para entrar a un personaje. Con música y movimiento, paso a paso, lo va creando.

Paola Turbay: ‘Yo no quería el personaje de Ana, sino el de su amiga’

El año pasado, cuando a Paola Turbay le llegaron los primeros capítulos de 'Ana de nadie', la nueva telenovela de RCN, quedó atrapada por la historia.



“Pero no por el personaje de Ana, sino por el de Violeta (Adriana Arango), que es genial, una mujer increíble. Pedí cambio y me dijeron que no, que yo era la protagonista y punto”.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Abello es Horacio. Foto: Canal RCN



Hoy, en medio de las grabaciones, ha cambiado de parecer y afirma que Ana es el mejor regalo que le ha dado su vida actoral.



Para representarla, tenía que generar cercanía con las personas que verán la telenovela. Ana es una mujer de 50 años, en apariencia felizmente casada, con tres hijos, pero un día se entera de que su esposo, Horacio (Jorge Enrique Abello), la engaña.



“Era importante que se viera la vulnerabilidad de cualquier mujer al enterarse de que su esposo tiene otra relación. Ana empieza a pensar que no hay vida perfecta. No se arrepiente de haberse quedado en su casa para atender a su esposo y a sus hijos, pero se da cuenta de que le llegó la hora de tomar las riendas de su vida”, dice.



“Pienso que este tipo de historias también deben llevar a que las mujeres que estén en unos momentos como los de Ana entiendan que ahora deben invertir en ellas”, sigue.



Escrita por Jimena Romero y Gilma Peña, y adaptada por Romero y María Acero, la historia recuerda a 'Señora Isabel', una creación de Bernardo Romero Pereiro y Mónica Agudelo Tenorio, que en 1993 fue un hit televisivo con Judy Henríquez como protagonista.

Treinta años después, el mundo ha cambiado mucho, así como las formas de contar las historias. La Ana de Paola Turbay es una mujer que sabe de su belleza y que tendrá un amor joven, Joaquín (Sebastián Carvajal).

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Carvajal es Joaquín en 'Ana de nadie'. Foto: Canal Caracol



“Yo debo mostrar el paso del tiempo, que se me vea la arruguita y la cana. De hecho, hace rato no me pongo baby botox. Esas son las cosas que pasan con los años, así como que nos sobre piel en el cuello”, afirma.



Paola Turbay tiene 53 años y, al igual que Carolina Gómez, ha hecho carrera en el exterior. Desde el 2007 vive en Los Ángeles y ha participado en producciones como 'The Closer', 'True Blood' y 'The Blacklist', entre otras.



Llevaba varios años sin hacer series en el país y dice que está gratamente sorprendida. “La calidad siempre ha sido muy buena, pero ahora es altísima, a la gente le gusta venir a trabajar en Colombia y la Ley del cine ha sido fundamental para la industria”.



En cuanto a la intensidad del trabajo, afirma que es muy distinta a la producción en Estados Unidos. “Allá, en seis horas se producen 5 o 6 minutos, mientras que acá, en 12, se llega a entre 13 y 20 minutos”.



Y en el plano de lo banal, las televidentes de 'Ana de nadie' envidiarán cada noche a Paola Turbay por sus dos galanes: Jorge Enrique Abello y Sebastián Carvajal. “Claro que sí me van a envidiar”.