Para Carolina Gaitán, reconocida por su trabajo en cine y televisión, regresar a la conducción en los Premios Platino y acompañada por la actriz española Paz Vega y por el polifacético artista mexicano Omar Chaparro, es hacerlo “por la puerta grande”.



En una entrevista con EFE en Miami, donde vive desde noviembre pasado, Gaitán explicó que cuando presentó uno de los premios en la edición de 2022 quedó "fascinada" por la energía presente y no ve "la hora de volver" esta vez para conducir toda la gala, que tendrá lugar en Madrid (España) el próximo 22 de abril.



La actriz, quien ha aparecido en producciones como 'Narcos' y 'Sin senos sí hay paraíso', además de la película 'Encanto', señaló que si en 2022 se sorprendió por el talento "fantástico" de los nominados, en 2023 aun lo está más. “Hay una cantidad de producciones fantásticas y yo creo que justamente por eso están nominadas, porque todas son maravillosas y se les va a hacer su debido reconocimiento, que eso es digamos que la idea principal de los premios”, subrayó.



Los Premios Platino fueron creados en 2014 para promover y difundir el cine iberoamericano en todo el mundo y reconocer el talento y la excelencia en la producción cinematográfica y audiovisual de Iberoamérica. Destacó la serie colombiana 'Noticia de un secuestro', la película 'Argentina 1985' y 'Bardo' de México.

En 2022, Gaitán estuvo acompañada en el escenario de los Premios Platino de Omar Chaparro. Para ella, la química entre los dos fue lo que generó la invitación para volverlos a conducir.



En aquellas ocasiones su trabajo fue en solitario, en los Premios Platino 2023, Gaitán compartirá el escenario con Vega y Chaparro, dos compañeros a los que “admira. Paz Vega, que tiene una trayectoria actoral tan maravillosa que está un poco como poniendo la bandera en su propia tierra, de España, por supuesto. Y Omar Chaparro de México. Y bueno, en mi caso de Colombia. Qué alegría hacer la cuota colombiana y ser la “representante de Suramérica", expresó.



A la actriz colombiana le hace ilusión en particular tener la oportunidad de repetir la química que vivió con Chaparro el año pasado, pues la pasó muy bien con los chismes del artista mexicano, cuya versátil carrera está anclada en la comedia. Tras su participación, que incluyó luchar para no “morirse de la risa”, recibieron buenos comentarios de parte de la producción de los Premios Platino.

“Salimos de ahí y ya fue como 'No, ustedes dos hacen muy buen combo, 'parche', como decimos en Colombia, y ahí nos invitan a ser parte de esta décima edición”, manifestó la artista.



Después de arrancar y desarrollar su carrera en su Colombia natal, Gaitán se mudó a Los Ángeles en 2019, porque soñaba con llegar a Hollywood. “En mi casa me enseñaron que las cosas hay que hacerlas bien y si quieres tener una carrera internacional, hay que armar un equipo allá y darse a conocer”, manifestó.



El esfuerzo la llevó al papel de Pepa Madrigal en 'Encanto', la galardonada película animada de Disney, donde también era la cantante principal de las versiones en español e inglés de 'No se habla de Bruno', la canción más exitosa de la empresa fundada por Walt Disney en las últimas tres décadas.



Ahora está convencida de que desde Miami podrá mantener la estrategia de seguir con un pie en el mercado anglo y otro en el latino, que hasta ahora ha llevado con éxito.



Este año tiene en la parrilla la serie 'Second Chances' y la película 'Quicksand'. Además se prepara para comenzar a filmar el largometraje “Perfidious”, donde hará su primer papel protagonista en inglés.



En paralelo también está llevando su carrera musical que le ha permitido ya sacar dos discos 'La gaita' (2015) y 'De Colombia' (2021), además de la “inmensa experiencia” de cantar en el escenario de los Óscar el año pasado. Para otra persona, todo éxito sería una validación de su talento y la oportunidad para tomar las cosas con más calma. Para Carolina Gaitán es todo lo contrario, pues “el éxito de ‘Encanto’ sí ha abierto muchas puertas, pero también ha puesto más presión. En esta carrera hay que ponerle velocidad cuando uno logra llamar la atención”.



Y ella tiene el pie puesto en el acelerador.



EFE