Mientras se graba 'Top chef VIP', Carmen Villalobos, la presentadora de este 'reality' de Telemundo, tiene una hora crítica. “Las 12 del día, porque uno comienza a grabar tipo 11 y se les dice a los participantes: ‘¿Listos? ¡A cocinar!’. Normalmente tienen como 60 minutos y cuando regreso al set, se abren las puertas del estudio y uno entra a plena hora del almuerzo y ¡ufff!, es un momento crítico porque hay una mezcla de olores y las papilas gustativas quieren probar todo. ¡Me da un hambre impresionante! Pero es el momento de pedirles a los participantes que muestren sus platos”.

Carmen Villalobos está en Bogotá, donde se graba el 'reality' del canal estadounidense. No se ha ido del país en el último tiempo, porque además estuvo en 'Café con aroma de mujer' y Hasta que la plata nos separe, las nuevas versiones de las creaciones de Fernando Gaitán, así como la primera temporada de 'Top chef VIP'. Ahora avanzan con la segunda y la actriz repite.

La actriz nació en Barranquilla, el 13 de julio de 1983. En la televisión empezón en 'Club 10' y ha actuado en: 'Amor a la plancha', 'Dora, la celadora'; 'Amores de mercado', 'Nadie es eterno en el mundo', 'El Señor de los cielos', 'Sin senos sí hay paraíso' y 'El final del paraíso', entre otras. La mayor parte de su carrera la ha hecho fuera del país.



Ahora, en este concurso, "aclara que su relación con la cocina no es tan profesional y no puedo decir que cocino espectacular, pero cada vez me gusta más hacer preparaciones. Eso sí, no funciono sin comer y desde me levanto estoy comiendo”.



En esta ocasión participan los mexicanos Mauricio Islas, Héctor Suárez Gomís, Ferdinando Valencia, Lambda García, Rodrigo Vidal, Aída Cuevas, Cristina Eustace y Jennifer Peña; la dominicana Chiky BomBom, la venezolana Scarlet Ortiz, el argentino Horacio Pancheri, el colombiano Gregorio Pernía, los estadounidenses Luis Coronel y Graciela Beltrán, y la puertorriqueña Zuleyka Rivera.

De ellos, tanto como los de la primera temporada, Carmen Villalobos dice que ha aprendido mucho, especialmente la motivación que le ponen todos los días. Sucedió algo súper bonito entre los participantes y es que no solamente se conformaron con las clases que se les daban en el reality, sino que también al memento de terminar las grabaciones, se iban a preparar a restaurantes con chefs profesionales. Me acuerdo de un participante que no tenía ningún tipo de relación con la cocina y muchas alergias y cuando salió de la competencia me escribió contándome que había encargado batidora, licuadora, tostadora, utensilios… Había gastado mucho dinero pero el reality lo enamoró de la cocina”.



En esta faceta de presentadora, Carmen Villalobos se siente a gusto. Ya lo ha hecho antes, en galas y programas en vivo, y dice que su disciplina de actriz le ha servido mucho: “Soy estricta en mi trabajo, soy súper puntual y me gusta que la gente sea puntual también. Presentar en vivo y en directo te da una cancha impresionante para manejar el tiempo, el apuntador y una cantidad de cosas que pasan. Aquí, en el concurso, tienes la ventaja de que si te equivocas puedes repetir, pero a mí no me gusta equivocarme, me gusta que salga perfecto en la primera toma”.