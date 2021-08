Ramiro Meneses y Carmen Villalobos, los tintos amargos de 'Café'

El personaje de Lucía de Vallejo, de Carmen Villalobos, en Café, es el de una mujer inteligente y brillante como profesional, que por fuera tiene belleza y elegancia, pero por dentro es solo inseguridad.



Manipulada por su papá, decide hacerse una inseminación artificial para que Sebastián Vallejo (Willliam Levy), crea que tendrá un hijo.

A partir de ese momento, Lucía, con el poder que le da Villalobos como actriz, comienza un sendero de mentiras para conseguir un matrimonio y un estatus, y también, salvar a su papá de la ruina.



“La relación de Lucía con Sebastián se dio porque tienen los mismos gustos y pertenecen al mismo círculo social. Se llevaban bien y habían sido muy buenos amigos. Pero él se enamora de otra persona y en ese momento ella pierde el control”, cuenta Villalobos.

“En el pasado de Lucía está que su papá no quería una hija sino un hijo. Tal vez por eso ejerce tanta presión sobre ella y es el resultado de esa mala relación, que se intensifica cuando su mamá muere”, sigue.



En noviembre del año pasado, Carmen Villalobos llegó a Colombia para grabar la nueva versión de Café y fue feliz: “Era hacer algo muy colombiano, para la franja estelar de aquí”.



Después de su participación en 'Amor a la plancha', en el 2002, donde interpretó a Nina Pulido, y de hacer algunas novelas más, fue fichada por Telemundo, donde ha desarrollado su carrera y ha estado en producciones como 'Sin senos no hay paraíso' como protagonista, lo que le ha dado un gran reconocimiento internacional.

Carmen Villalobos ha hecho su carrera en Estados Unidos y México, especialmente. Foto: Archivo particular

Pese a que vive fuera, su relación Colombia es constante, porque en el país se han hecho varias de las telenovelas de Telemundo en las que ha actuado. Sin embargo, esta actriz, nacida en Barranquilla en 1983, no conocía el Eje Cafetero, donde se grabaron la mayoría de las escenas de Café.



“Y este fue otro motivo de alegría, pero más de liberación: poder estar en un lugar protegido, con los protocolos, pero tomando el sol, más libre, en un espacio de mucho compañerismo y tan bonito”.



La capacidad de adaptación es uno de sus fuertes; en los últimos años ha vivido entre los Estados Unidos y México. “Llevo la vida en dos maletas y Sebastián (Caicedo), mi esposo, también. Yo soy completamente feliz donde estén mi mamá y Sebastián.

Siempre pensamos en qué es lo mejor para los tres. Esa es nuestra prioridad”.

Y se define como una persona “de metas. Actuar lo puede hacer mucha gente, pero hay que hacerlo bien, con disciplina. He construido mi carrera luchando y trabajando muy duro”.



Carmen Villalobos no vio el 'Café' de Fernando Gaitán. “Me acordaba de la Mencha y su pelo, no más. Eso me permitió construir a Lucía sin referentes en esta versión distinta”.



Por ahora, y luego de finalizar las grabaciones de Café, no ha tenido chance de pensar qué quiere que venga. “Me gustaría que fuera una serie, pero estoy abierta a oír propuestas”.

Carlos Mario estaba listo desde hace rato’

Contrario a lo que hacen muchos actores, que preparan su personaje para una audición, el Carlos Mario, de Ramiro Meneses para 'Café' – siniestro, con visos de simpatía, pero que quiere acabar con los Vallejo– “estaba estudiado desde hace rato y esta novela me dio la oportunidad de hacerlo”.



Su caracterización tiene tanta verosimilitud que da la impresión de que Meneses es así en su vida cotidiana: desde que se levanta hasta que se acuesta. “La idea fue hacer a Carlos Mario como un bonachón del que nadie sabe de dónde saca la plata. Y que cuando le preguntaran a qué se dedica, dijera que tiene negocios varios, que es multiempresario”.



Su personaje es el tipo que tiene la solución para cualquier problema. “¿Se le dañó el computador? Yo salí con una chica que es muy amiga del hijo de Steve Jobs, de pronto le consigo un computador nuevo. Puede ser verdad o mentira, pero la gente cae, porque Carlos Mario consigue lo que el otro necesita: el mejor sexo, el mejor carro. Y luego cobra los favores. Todas las oportunidades las carga en su maletincito, al que le dice su maricartera, todo retro”.

Facebook Twitter Linkedin

Ramiro Meneses también es director. Empezó su carrera actoral en la televisión en 'Los victorinos'. Foto: RCN

Lo cierto es que es un hampón y por su odio a la familia Vallejo no descansará hasta dejarlos en la ruina y en la cárcel. “Es un personaje que no es típico de la región paisa, sino de cualquier lugar. De esos hay en muchas ciudades”, dice.



Maltrata a Marcia, su esposa (Caterin Escobar). La descubre en una infidelidad y decide vengarse a su estilo y bajo sus condiciones.



“Él viene de un hogar en el que los resultados de su crianza no fueron los mejores. Su papá pensaba que la mejor enseñanza era la correa, pero con él no funcionó. Y desde niño, Carlos Mario odió a los Vallejo, pese a que su papá y el patriarca cafetero eran grandes amigos, porque él era el pobre y los otros ricos”.



Por eso, cuando crece y se enriquece, quiere hacer negocios con Iván Vallejo (Diego Cadavid) y lo logra. Y en este punto hay que anotar que muchas veces, en sus escenas, los dos actores logran atraer mucha más la atención que los demás personajes de la trama.



“Yo creo que las escenas salen tan bien porque no competimos, ninguno se sale de su personaje, y aunque ya trabajamos juntos en Amor a la plancha, es la primera vez que somos tan cercanos en una producción”.

El lenguaje de Carlos Mario también hace que Meneses se destaque. “Él dice güevetas, pero no exagera, porque la palabra, bien puesta en una producción, no se oye mal. Su comunicación es ‘añeja’, con sus calidoso, mi rey, galán, monarca, artista. No es la mujer sino la jermu. Su lenguaje, cree, le da elegancia”.



En estos momentos, Meneses está tomando clases de inglés. Y lo hace porque quiere buscar otros mercados. Ya ha trabajado fuera del país como actor y director.



“Lo de la dirección lo tenía presupuestado, pero era necesario que supiera avanzar. Durante muchos años aprendí, miré. Arranqué llevando cables, porque primero hay que saber cómo funciona esto por detrás para comandar a todo el equipo. La dirección implica todo”.



Desde 1996 se planteó la idea de dirigir. “Mi primer producto fue El maestro, un mediometraje que terminó en corto. Luego dirigí comerciales y cuando ya tenía algo para mostrar fui muy afortunado, porque Paulo Laserna y Cristina Palacio fueron unos padrinos increíbles en Caracol. Después hice trabajos para otras empresas, como Fox Telecolombia, RTI, RCN o Vista Producciones”.



Después llegaron las oportunidades en el exterior, “donde nos reconocen como muy buenos trabajadores, pero donde hay que aprender todo de nuevo. Tienen reglas muy distintas, mapas más complicados y hay que adaptarse. La relación con las gente también es diferente. Es otro ensamblaje. Otro cuento”.

Su primer gran personaje en la televisión fue en la primera versión de Los Victorinos, donde fue Victorino Moya; luego dirigió la versión internacional de esta serie.



En su participación como actor en esta producción en los 90, supo que tenía que salir rápido de ese personaje y pasó a ser Oswaldo, el mensajero de 'Vuelo secreto', seguidor del “Divino Baby” y sobrino del tío Silvestre, “enfermito y vegetariano”, frases que todavía les oye a los que no olvidan esta comedia. “Si Victorino Moya fue fundamental, con Oswaldo me gané un poco de premios: premio que sacaban era para mí”.



Nacido en Medellín, la película 'Rodrigo D: no futuro', de Víctor Gaviria, le dio la oportunidad de darse a conocer y llegar a Bogotá y forjar su historia.



“Todos mis personajes son armados a conciencia desde la antropología, tomo exactamente los puntos de diseño que hacen que deje de existir yo. Ahí está el actor, que es la acción, gracias a las dramaturgias que permiten que esa caracterización aparezca”.

