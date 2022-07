Últimamente, se ha hablado mucho de la actriz barranquillera Carmen Villalobos en los medios de comunicación, ya que su carrera ha venido en ascenso por sus grandes interpretaciones. Sin embargo, no todo siempre fue miel sobre hojuelas para ella, puesto que alguna vez una productora quiso negarle la oportunidad de hacer un papel protagónico debido a su nacionalidad.

¿Cuál fue el papel protagónico que Villalobos estuvo a punto de perder?

Sin duda alguna, el papel más reconocido de la actriz ha sido el de ‘Catalina Santana’, en la telenovela ‘Sin Senos No hay Paraíso’, estrenada en el año 2008, y sus continuaciones ‘Sin Senos Sí hay Paraíso’ y ‘El Final del Paraíso’.



(Siga leyendo: 'Las Villamizar', guerras personales de las monjas revolucionarias).



En las grabaciones, Villalobos tuvo la oportunidad de trabajar con actores muy prestigiosos como Catherine Siachoque (‘Doña Hilda’), Fabián Ríos (‘Albeiro Marín’), Gregorio Pernía (‘El Titi’), María Fernanda Yepes (‘La Diabla’), entre otros.



Sin embargo, interpretar a ‘Catalina’ en la primera temporada, no fue nada fácil, ya que los productores de la telenovela no querían que la actriz que le representara a este personaje fuese colombiana.

Según relató el escritor de esta historia, Gustavo Bolívar, en una transmisión en vivo de Instagram, Telemundo -la empresa productora del metraje- buscaba que la protagonista fuera una mexicana, aunque otros miembros del equipo no estaban de acuerdo con la decisión.



El creador de la trama y el productor ejecutivo, Hugo Ferrer, argumentaron que Villalobos era la indicada para interpretar el papel, sobre todo porque la historia era originalmente colombiana.



(Le puede interesar: ‘Desafío The Box’: ¿qué harán con el premio los ganadores del programa?).



“Sí o sí nos decían que la niña tenía que ser una mexicana y nosotros: ‘No, tiene que ser colombiana’. La peleó Hugo, la peleé yo. Todos decíamos: ‘No, tiene que ser colombiana, es una historia colombiana’, y ellos: ‘No, tiene que ser mexicana’”, expresó Bolívar.



A partir de ese momento, los miembros del equipo tuvieron una gran discusión en torno al papel protagónico. Finalmente, le dieron la oportunidad a Villalobos, lo cual rindió muy buenos frutos y le dio gran prestigio a la producción a nivel internacional.

Gracias a este personaje, Villalobos fue nominada a los premios People en Español 2009, en la categoría de ‘La Sorpresa del Año’. Además, su colega María Fernanda Yepes, quien le dio vida al personaje de ‘Yésica Beltrán’, también conocida como ‘La Diabla’, fue la ganadora de los Premios ACE Cronista del Espectáculo en la categoría de ‘mejor co-actuación femenina’.

¿Se separó de Sebastián Caicedo?

También la barranquillera ha sonado mucho en redes sociales en los últimos días, pues se han hecho especulaciones sobre su posible separación con el actor bogotano Sebastián Caicedo.



(Le recomendamos: Galy Galiano quiere seguir los pasos del escritor Gabriel García Márquez).



Estos rumores se deben a que, hace poco, la actriz publicó fotografías y videos en su cuenta de Instagram celebrando su cumpleaños. Sus seguidores se percataron de que estuvo festejando sola y que su aún esposo no la acompañó en esta fecha.



Los fanáticos, familiares y amigos cercanos de Villalobos aprovecharon para desearle un feliz cumpleaños a través de redes, pero por ningún lado apareció una felicitación de Caicedo, por lo que se dice que la relación habría finalizado.

Hasta el momento, ninguna de las dos celebridades ha entregado detalles sobre su situación sentimental. Sin embargo, han eliminado fotografías y videos en redes de su vínculo. No han sido vistos en público juntos tampoco.

