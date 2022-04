Desde niña, a Carmen Maura le encantaba montar algunas pequeñas obras de teatro. A los 8 años la española actuaba y escribía aventuras que protagonizaba en una dinámica que mantuvo en sus épocas de escuela y en la universidad, aunque sus expectativas como actriz profesional eran más bien pocas. Estaba equivocada.

Ahora lleva más de 50 años de carrera en el cine, la televisión y el teatro; es una de las musas de Pedro Almódovar y una de las artistas españolas más reconocidas en varios ámbitos culturales.



Meterse en la piel de otros “era como si fuera a Disneylandia”, dijo en una entrevista reciente, tras conocer el homenaje que le rendirán los Premios Platino del cine iberoamericano, el próximo 1.º de mayo, en Madrid.



“He tenido mucha suerte, una de las cosas que tiene esta profesión es que no basta con hacerlo bien (...). Yo he tenido un ángel de la guarda (...), me ha puesto en el sitio adecuado en el momento justo (...), y también me ayudó eso de no tener demasiadas expectativas”, recalcó.



Carmen Maura (centro) e el rodaje de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Foto: AFP

Siempre ha sido un poco escéptica con los premios o galardones; de hecho, una vez contó cuál era el destino de esas estatuas y trofeos.



“Cuando me los dan, está bien porque a mi nieta le encantan y hasta los regalo, pues casi nunca me han gustado las estatuas. En casa tengo el del Festival de Cannes (por el drama Volver), que es una palmita dorada y pequeña”, dijo en una ocasión durante una entrevista con EL TIEMPO.

Poderosa, sencilla y entregada a la naturaleza de sus personajes cuando se encienden las luces o se escucha la palabra ¡acción!, ha rodado más de cien largometrajes y otros sesenta proyectos audiovisuales de todo tipo y ha funcionado bajo ese principio de “hago lo que me daba la gana (...). Si hubiera hecho caso, no habría sido presentadora, ni habría trabajado con Pedro Almodóvar”, dijo.



“Este premio es muy bonito, y entiendo que está bien que se me reconozca todo lo que he hecho afuera; a lo mejor esto ayuda para que alguna de las muchísimas películas que he hecho afuera se vean”, manifestó.



Carmen Maura tiene el título de ser la chica Almodóvar más Almódovar del cine del realizador español. Trabajó con él en Pepi, Luci, Bon y las chicas del montón (1980), Entre tinieblas (1983), ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), Matador y La ley del deseo (ambas de 1986), Mujeres al borde un ataque de nervios (1988) y Volver (2005).



A la par con la impresionante La comunidad (2000) o Las brujas de Zugarramurdi (2013) de Álex de la Iglesia; Las mujeres del sexto piso (2010), de Philippe Le Guay, o la película Sofía y el terco (2011), del director colombiano Andrés Burgos.

Carmen Maura (izquierda) abraza a Penélope Cruz en 'Volver'. Foto: Sony Pictures Classics

“En Latinoamérica me tienen mucho cariño y me tratan muy bien, con sus cosas, porque he tenido mis sustillos, pero en general me ha enriquecido muchísimo trabajar allí”, reconoció.



La historia de Sofía, una mujer que soñaba con conocer el mar, la impactó. En su aventura en Colombia se metió en la piel de una señora sencilla que decide emprender un viaje para cumplir un deseo, pero muy profundo a la vez. Sofía y el terco sigue una travesía llena de ternura y momentos muy emotivos.

“La gente está harta de explosiones, monstruos y otros follones. Esta es la puritita Colombia”, afirmó cuando trabajaba en ese filme.



Ahora Carmen Maura está feliz con la manera en que el cine y la actuación le siguen alimentando el alma.

Está un poco más delgada por la exigencia de una nueva experiencia en la obra de teatro La golondrina, y siempre tiene a la mano una frase cuando se encuentra comenzando un rodaje: “Señoras, señores, tengo 76 años y hay que cuidarme”.



Casada con su trabajo

Está enamorada de su trabajo y dice que elige mejor los directores con los que trabaja que a los hombres de su vida

“Uno me quitó los niños y otro el dinero, un problema mío, que he elegido mal”, confesó, haciendo referencia a una relación muy complicada con el abogado Francisco Forteza, quien nunca la apoyó cuando decidió que lo suyo era actuar y decidió divorciarse. Fue algo traumático.

Fue protagonista de 'La comunidad'. Foto: Lola Films

Ella dice que su segundo esposo, Antonio Moreno Rubio, la abandono y la dejó con deudas y sin casa. Pero, como lo dice en el documental ¡Ay, Carmen!: “Ser actriz me ha salvado de volverme loca”.Otra cosa ha sido la experiencia con los realizadores. “Me encanta porque enseguida les haces felices; si lo haces bien, en seguida te adoran”.

Con el director Andrés Burgos en el rodaje de 'Sofía y el terco'. Foto: Archivo EL TIEMPO

Carmen Maura se deja guiar, no tiene ínfulas de estrella y espera mucho de quien está detrás de cámaras orquestando una historia. Le gusta que la manden, que no la idolatren o que haya temor con su presencia. En su rutina como intérprete es una más aportando talento.



“No necesito un fan, sino seguir instrucciones”, puntualizó en la charla con este diario. Mientras espera la gala en la que recibirá el Premio Platino por su trayectoria, insiste en que no se le ha pasado por la cabeza dirigir una película.



“Es mucha responsabilidad, me encanta ser actriz, hacer reír, algo de drama y mucho de mala malísima”, bromea esta estrella que cuando no actúa le gusta escapar al campo y ser fiel a su principio de no temerle a los retos.

También actúa en la serie 'Alguien tiene que morir',de Netflix. Foto: Netflix

Reconoció que ha pasado de los vodeviles al teatro independiente, por el cine de gran presupuesto, alguno que otro fracaso y muchos giros dentro de una carrera imparable, así ella misma diga que no se ve como una estrella, sino como un ama de casa que a veces deja volar a la actriz, un ama de casa que hace películas y sigue rompiendo fronteras.



