“En mi casa se escuchaba Gardel, Charlie (García), valses peruanos y la música cubana nos marcó; a la vez no podíamos ser más salseros. Y fue esa melomanía y educación a la que le debo entender esta diversidad musical”, reflexiona Carlos Vives en una charla con EL TIEMPO haciendo referencia al amplio espectro musical que reaparece como referente, en la nueva serie que protagoniza.

Vives, que llevaba unos 30 años sin actuar en una producción televisiva, ahora hace parte de la serie 'El club de los Graves', apuesta colombiana que estrena hoy la plataforma de streaming Disney+.

Con su cabello un poco revuelto y una gafas gruesas, el artista samario se convierte en el profesor de música Amaranto Molina, quien llega a dar clases a un colegio que se rige por un modelo convencional impuesto por el director del instituto, Eduardo Kramer (Julián Arango), quien cree saber las reglas para el éxito y que alguna vez acarició un poco de fama, gracias a un hit pasajero,un ‘One Hit Wonder’.



Arango y Vives representan dos miradas opuestas de lo que es la música en la serie. Foto: Disney+

Kramer es el enemigo de la revolución sonora que puede plantearle el nuevo docente. Su poder se cimienta en un modelo anacrónico en el que cada año escoge a los mejores alumnos (conocidos como ‘Los Agudos’) para que hagan parte de la banda adolescente del colegio; mientras los que no dan la talla terminan en otro salón y con el apodo de ‘Los Graves’. No hace falta explicar quién será el encargado de asumir el reto con esos estudiantes: Molina. Todo bajo un manto de comedia y algunos acordes de drama.

Siempre tuve esos profesores Molina que me entendieron, me ayudaron y que decían: 'Yo sé para donde va este man' FACEBOOK

Desde que leyó el guion Carlos Vives se emocionó al imaginar el viaje musical en esta ficción de diez episodios. Quizá recordó sus épocas de colegio sufriendo con el álgebra, pero llegando de primero a las clases de teatro y de canto. Lidiando con un extraño examen remedial de química, pero dándolo todo durante una canción en las izadas de bandera.

“Siempre tuve esos profesores Molina que me entendieron, me ayudaron y que decían: ‘Yo sé para donde va este man’”, recordó Carlos Vives. En la serie él es el mentor de los Outisders y descubre la belleza de su música y de sus sueños. Aunque no falta el choque generacional con ese señor que entra a su clase y decide cambiarlo todo.



“Todos me recibieron con mucho cariño, ellos sienten, no hay análisis. Hay tantas cosas que recojo de todo eso (…). Al principio nadie me hablaba, pero luego que me cogieron confianza ya azotan la caja conmigo”, recuerda Vives de su encuentro con los actores más jóvenes de la serie.



Llegamos a Disney y nos encontramos con un equipo que te hace sentir bien acompañado; hay una especialización que antes no era tan así en mis primeras épocas de televisión FACEBOOK

TWITTER

Su felicidad es plena. No solo regresó a las pantallas para sumar a otras experiencias inolvidables como LP: Loca Pasión, Gallito Ramírez, Escalona y hasta Pequeños gigantes (el programa que revelaba sus propios sueños juveniles de artista que ya comenzaban a materializarse), sino que se encontró con una producción que lo sorprendió.

“Ahora esto es más sencillo de lo que yo pensaba…Digamos, antes sufría más, no sé. Llegamos a Disney y nos encontramos con un equipo que te hace sentir bien acompañado; hay una especialización que antes no era tan así en mis primeras épocas de televisión”, reconoce del rodaje de 'El Club de los Graves', que fue dirigida por Jorge Navas, recordado por películas como Balada para niños muertos, Somos calentura, La sangre y la lluvia y Alguien mató algo, entre otros.

Obviamente se vislumbra una batalla contra ‘Los Agudos’. “A Molina le han pasado muchas cosas en la vida, cosas que son muy fuertes y que van a ayudar a entender su personalidad, pero esa vida de él con los chicos -enseñándoles nuevos caminos para la música- es un divertimento de principio a fin (…). En la serie cada ser es un mundo y trae cosas muy valiosas y es cierto que a veces tratamos de uniformarlos a todos, pensando que todos vamos a ser lo mismo, pero Molina encuentra la música que les gusta a ellos, lo conecta con lo local y con el mundo y consigue una manera de crecer”, explica el maestro de la ficción.

De izquierda a derecha: Catalina Polo, Deisy Mariano, Sharik Abusaid y María Fernanda Marín, quienes hacen parte del elenco juvenil de la serie de Disney+. Foto: Disney+

Música y familia

Vives no solo se sorprendió con la música, la trama y sus nuevos alumnos, algo que lo conectó aún más con El club de los Graves, fue la participación de su hija Elena, quien interpreta a Amalia, una preadolescente tratando de encajar en la clase y que tiene un coeficiente intelectual muy alto. Junto a otros personajes como el rapero Papiyon (Kevin Bury); Romario (Brainer Gamboa), que tiene un talento natural para interpretar la marimba de chonta; Panchito (Juan Diego Panadero), un clarinetista de la vieja escuela de la música tropical, solo por nombrar algunos.

“Imagínate cuando tu hija te dice: ‘yo voy a actuar también’ y nos vamos a estudiar o vamos a hacer este ejercicio, yo como papá al final no dejo de sorprenderme. Uno no pretende ser ‘un Kramer’, imponer cosas, sino dejar siempre que ellos (su hijo Pedro tiene una aparición en la serie también en un flashback en la vida de Molina) vayan fluyendo, sin afanes. Verme en ella, con esa pasión que al final no creo que yo la haya perdido, y en esa inocencia cuando uno comenzaba en esto es una cosa muy hermosa”, reconoce Vives.

Con con 'Los Graves' se mezclan cosas... Esa marimba de chonta termina metida en un ritmo pop y a su vez tiene un coro que trae algo de funky y de rap FACEBOOK

TWITTER

En el proceso hubo mucha alegría natural y la disciplina y orden que exigía la serie también marcó mucho este regreso de Carlos Vives a este proyecto de Disney+, que entendió la importancia de un mentor en la vida de quienes están descubriendo su talento.



“Estoy feliz que se interesen en historias muy representativas de la región, claro: hay casos como el de Kramer que pegó con una canción en los 80, época en la que hacíamos covers del pop, pero con Los Graves se mezclan cosas... Esa marimba de chonta termina metida en un ritmo pop y a su vez tiene un coro que trae algo de funky y de rap”, dice Vives, que promete huellas de su 'Rock de mi Pueblo' en las canciones que se compusieron para la serie.



Vives no esconde el hecho de haber sentido miedo al encarar el reto actoral, se trataba de dejar un rato el mundo de la música, “en donde estaba cómodo”, dice. “¿Será que voy a dar la talla?”, se preguntó, pero al comenzar a grabar y abrirse paso en el salón de clase, sintió una fascinación inmensa y una identificación total con ese universo de ficción.

Facebook Twitter Linkedin

“Estoy feliz que se interesen en historias muy representativas de la región", reconoció el actor y músico samario. Foto: Disney+

“Escogimos un camino que, por supuesto, no se veía en ese momento (hablando de su carrera) y la verdad, es que a mí me habrían mandado donde 'Los Graves' directo y sin escalas, pero la música fue haciendo su trabajo y lo que habíamos hecho fue ocupando un espacio en el corazón de la gente”, dice este artista que tampoco hizo caso a los Kramers que no creyeron en él en la vida real.

