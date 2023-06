“Cállate, cállate, cállate... que me desesperas”, gritó Carlos Villagrán antes de sentarse, agarrar un micrófono y pasárselo por las axilas como si fuera un desodorante. Los que lo esperaban, en un primer encuentro en la X edición de la Comic-Con Colombia, soltaron varias carcajadas.

Era Kiko, ese niño mimado y amado por millones de seguidores de El Chavo del 8, quien rompió el hielo durante una charla con algunos periodistas.



Estaba cansado, tuvo un largo vuelo desde México y lo atraparon por casi dos horas en una emisora. Quizá por eso llevaba gafas oscuras y un vestido azul, pero no dejaba de sonreír mientras las pantallas de algunos celulares y una tropa de cámaras y trípodes registraban su llegada a Colombia como uno de los invitados de honor de la Comic-Con que se tomó a Corferias, en Bogotá, hasta el 12 de junio.

“Corrí con mucha suerte, me tocó hacer este personaje, mi vida ha sido feliz, mi vida ha sido hacer reír a la gente (...). El Chavo del 8 fue un programa muy blanco y muy sano. Es a destiempo, posiblemente perderá un poquito en la calidad del video, pero no en comicidad”, reflexionó Carlos Villagrán mientras apretaba con las maños un muñeco de Kiko, recordando las épocas en las que grabó el programa de comedia que marcó a muchas generaciones en Latinoamérica.



(Puede leer: El ecléctico e increíble regreso de la Comic-Con Colombia).

Así como los primeros años de diversión dentro y fuera del escenario de la vecindad cuando se reunían con los actores a estudiar sus parlamentos, a comer algo en algún restaurante y a seguir riéndose aunque la cámara estuviera apagada y su vestido de niño marinero se encontrara guardado en un armario.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Villagrán habló de su experiencia en El Chavo del 8. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

“Es quizá de esos momentos que más añoro, cuando éramos amigos y éramos casi familia, en la época de oro del programa, donde continuaban la risa, el buen humor y la amistad”, recalcó el comediante y actor mexicano.

Reconoce que tiene una frase que dicta su existencia y le da valor a su trabajo, esa misma que quiere que pongan en su tumba cuando muera: ‘Por favor, sean felices’. “Me gusta casi todo, me gusta visitar países, me gustan las plantas (y las plantas de los pies), me gusta mi señora (Rebeca Palacios). Yo soy una persona muy feliz”, recalcó.



A sus 79 años, que no aparenta, destila una energía y un repentismo humorístico único, al punto de llamar a Roberto Gómez Bolaños (el famoso Chavo del 8) “Roberto Bola... de años”, pero es solo un chiste antes de recordar cómo construyó el personaje más conocido de su carrera.



(Otro tema: La historia de la miniserie que hizo que Tom Holland dejara de actuar).

“Cuando me dijeron que iba a tener el papel de un niño, en ese entonces se alquilaba el vestuario (en Casa Tostado) y yo no quería parecerme a Chavelo (otra estrella de la TV), me busqué el traje de marinerito, me busqué una gorrita, me saqué un poco de mi pelo y llegué donde Chespirito (Gómez Bolaños) y le hablé con los cachetes y ahí nació Kiko, con todos los nervios y con todas las ganas al mismo tiempo”, rememoró.“Yo de niño inflaba los cachetes– yo tenía un tío cachetón, y mi padre me decía que lo imitara y a mí no me gustaba– y luego fue mi modus vivendi hacer a Kiko. Con la bendición de ese personaje he conocido tantas personas y cosas que me han hecho feliz”.



(Lo invitamos a leer: ‘Los iniciados’: la aventura cinematográfica del universo de Mario Mendoza).

Con la bendición de ese personaje he conocido tantas personas y cosas que me han hecho feliz. FACEBOOK

TWITTER

El Chavo del 8 se grababa, no se hacía en vivo, Villagrán se aprendía el libreto de memoria y luego actuaban en frío (sin cámaras), después con cámaras sin grabar y finalmente, grabándolo”, dijo antes de compartir una confesión acerca de los personajes del universo de Chespirito.



“A mí me gustaba más el Chapulín Colorado que el Chavo del 8 y lo voy a aclarar: el Chapulín, a diferencia de Superman, sentía miedo, pero, como decía Roberto Gómez Bolaños: ‘El chiste no es carecer de miedo, el chiste es tener miedo y superarlo’ ”.



También reflexionó acerca de lo maravilloso que sería, hipotéticamente hablando, que se crearan nuevas aventuras del niño del barril y sus vecinos de la vecindad. Sin embargo, después reconoció que esas producciones son únicas.



(Le puede interesar: Los Transformers por fin tienen batallas dignas de su leyenda).

“Los programas de El Chavo son irrepetibles, no va a existir más que el original, yo creo que nadie puede hacerlo de nuevo (...). Fue un cuadro en el que nadie confundía a los personajes, era directo y a todos nos ubicaban definitivamente y eso fue una ganancia tremenda”, finalizó el comediante mexicano emocionado.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

Más noticias de cultura