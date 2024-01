Carlos Torres, 'Pedrito Jr' en 'El Escamoso', cuenta sus inicios como actor

Aunque ya es un actor consagrado en la televisión nacional, el actor Carlos Torres contó que sus inicios en la actuación fueron en la recordada serie 'Padres e hijos', considerada la primera universidad de varios de los galanes y actrices que hoy ya cuentan con una gran trayectoria.

Torres, recordado por papeles memorables como el de 'La reina del flow' y ahora como Pedrito Jr. en 'Pedro El Escamoso', le compartió sus recuerdos al programa 'La Red', del canal Caracol, el pasado fin de semana.



(Lea además: Aumentan rumores de crisis entre cantante Kate Perry y actor Orlando Bloom)



Torres contó que la curiosidad por la actuación le llegó desde los años de colegio, cuando ingresó a una obra teatral, "para tener la oportunidad de salir de cualquier clase. Podrías estar en Física o Química, llegaba el profesor de teatro y decía: '¿quiénes están en la obra de teatro. Levante la mano. Pa' fuera'. Ahí quedé atrapado, enamorado de esa sensación del teatro", dice.



El actor cuenta que el sueño de su papá y su mamá era que él fuera abogado, en medio de una familia conservadora costeña, pero Torres tomó la decisión de irse de su natal Barranquilla para Bogotá a estudiar actuación.



(Le puede interesar: Tilda Swinton y Julianne Moore protagonizarán nueva película de Almodóvar)



"Luego me conseguí una representante, por esa época, que me consiguió audiciones y me gané mi primera audición en la popular serie de 'Padres e hijos. Yo me sentía completamente feliz y agradecido. Lo disfruté mucho en su momento. Estuve como diez meses en 'Padres', aprendí mucho. Y algo que tenía el equipo de esta producción es que tenían paciencia con los jóvenes actores, que estábamos estudiando", reveló.