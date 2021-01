‘Trabajé con Pacheco y nos quisimos mucho’

Desde 1993, cuando hizo su primer personaje en televisión, Carlos ‘Pity’ Camacho no había tenido una caracterización tan fuerte como la de Toño en Pa’ quererte.

“Las grabaciones se acaban y termino sentimental y físicamente agotado, acabado. Yo he hecho de todo en la televisión: de bueno, de malo, de asesino... Pero Toño es distinto, es un tipo que es una buena persona pero al que le ganan la ira, la desconfianza y los celos. Es agresivo con su esposa (Verónica, representada por Chichila Navia), pasa por todos los grises, por los malos tragos, por los gritos... Pero sin duda es como un posgrado en mi carrera”, dice.



Caleño, nacido en junio de 1971, ha hecho parte de los elencos de La Pola, Allá te espero, La Gloria de Lucho, La Playita y La ley del corazón, entre otras muchas producciones, y mientras su personaje de Toño aprende a cambiar tras un duro golpe que le dará la vida, contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?

El que recuerdo era un TV Sony en color, pero estoy seguro de que hubo uno antes de ese.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

Farrah Fawcett.



¿Conoció a Pacheco?

Sí, lo conocí, trabajé con él en El soldadito de plomo y nos quisimos mucho.



¿De qué tamaño es su televisor?

Grande, grande...



¿Su abuela tenía adornos encima del televisor? ¿Cuáles?

No que recuerde. Ella era muy moderna y minimalista.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

Sí me lo imagino, pero lo prefiero con control remoto.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

Mi primer recuerdo es con canal 1, canal 2 y canal 3 (creo que eran canal 7, 9 y 11). Después, Canal 1 y canal A.



¿Sabe qué era el Canal A?

Recuerdo que era la competencia del canal 1 y su logo era un león.



¿Quién es su presentador favorito y por qué?

Siempre fue Pacheco, por su originalidad y cercanía con el público. Hoy en día me encanta la manera de presentar de Andrea Serna.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?

No la recuerdo.



¿Sabe quién inventó el televisor?

No recuerdo su nombre, pero sé que era inglés.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?

Siempre fue Chespirito.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Series y deportes.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

El de Pepsi con Sofía Vergara... Sí que le hice fuerza para que se siguiera quitando la ropa y así pudiera tomarse su Pepsi...



¿Con quién ve televisión?

Casi siempre solo y fútbol, con un par de amigos. No me gusta con mucha gente.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

Allá te espero.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Pa’ quererte.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Tres.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

En este momento solo veo RCN.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

Nunca, pero sí lo he apagado varias veces.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

24, con Kiefer Sutherland.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

Normalmente de 2 a 3 horas. En pandemia, 12.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Pa’ quererte y Enfermeras.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?

Sí, los Juegos de Invierno en Suiza, en el TV de mi cuarto. Se batieron varios récords.



¿Ve televisión en su celular?

No, no me gusta.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

Inglourious Bastards, por enésima vez. Una serie, Gambito de dama.



¿Alguna vez vio un reinado?

Cada año durante toda mi vida y hasta hace como 10 años.

¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?

El asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento.