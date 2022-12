Carlos Manuel Vesga se graduó de arquitecto pero decidió ser actor. Y en este camino ha hecho grandes personajes en la televisión y el teatro.

Su caracterización de Samuel Medina, el papá de Marbelle en la serie 'Amor sincero', es una de las más recordadas y le dio el premio India Catalina a mejor actor.



En series de plataformas, a su cargo estuvo el personaje de César Gaviria en 'Noticia de un secuestro', y en 'A grito herido' es Bernardo, ambas producciones de Prime Video.



Y nos contó de sus gustos y recuerdos televisivos.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?

Un Sony.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

Rudy Rodríguez.



¿Conoció a Pacheco?

Sí, porque fui a Quiere cacao a concursar.



¿De qué tamaño es su televisor?

Grande, jejeje…



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

No con la cantidad de opciones que hay hoy. Cuando eran dos canales, la cosa era más manejable.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

No. Eran tres.



¿Sabe qué era el Canal A?

¿El 7? Creo que era el 7 y el Uno era el 9.



¿Quién es su presentador favorito y por qué?

Otto Greiffenstein. Era delicioso oírlo, un hombre ameno, culto, descomplicado pero clasudo. Para mí, una versión de David Niven.

¿Oyó alguna vez la frase “lástima que la televisión no sea en colores”?

No.



¿Sabe quién inventó el televisor?

No.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?

'Comando Especial', 'Los años maravillosos', 'El Chinche', 'Dejémonos de vainas', 'El cuento del domingo'.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Series, películas y fútbol (aunque cada vez menos del último).



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

En general los que tienen sentido del humor. Los primeros de Davivienda (el señor que resultaba estando en un vestier de mujeres, el señor que veía una revista de mujeres y decía “mamita, mamita… mijita!”). En eso también son unos genios los ingleses y los argentinos.



¿Con quién ve televisión?

Solo, con mi esposa. Hay que compartir el interés.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

Mi trabajo no me da mucho tiempo y antes de eso, cuando entré en la universidad andaba clavado… quizás las costumbristas nuestras… 'San Tropel', 'Caballo viejo'.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Acabo de terminar 'A grito herido' y no es porque yo salga, pero está muy buena, jajajaja. Y empezando la segunda temporada de 'The White Lotus'. La primera es fenomenal.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Dos.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Hay tesoros en cada una. 'Years and Years' en HBO, 'Mindhunter' en Netflix, 'Slow Horses' en Apple, 'Noticia de un secuestro' en Amazon (también salgo, jejeje…), 'Only Murders in the building' en Star+…



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

Nunca. Me apasiona el fútbol, pero no soy idiota.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

¡Difícil! 'Mad Men', 'Years and Years', 'Mindhunter'.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

No tantas como quisiera.

¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?

En un Sony, cuando Egan Bernal ganó el Tour de Francia.



¿Ve televisión en su celular?

Sí.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

Me repetí La favorita, de Yorgos Lanthimos, hace poco.



¿Alguna vez vio un reinado?

¡Claro! Toda mi infancia.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?

La de las Torres Gemelas.



¿Sabe qué era ‘Yo sé quién sabe lo que usted no sabe’?

Por supuesto. ¿No era con el señor de corbatín?



¿Se acuerda de ‘Guerra de estrellas’?

El del “¡silencio público! ¡Silencio público!”, de Saúl García y la modelo Karina.



¿Cuál es su actor o actriz favorita y por qué?

Muy difícil también. Me gustan los que pueden transformarse de un papel a otro… Judy Dench y Alec Guiness.