Carlos Manuel Vesga: por partida doble en la TV

Por cosas de la emergencia que vive el planeta, los personajes de policía del actor Carlos Manuel Vesga se encontraron en la franja estelar de la televisión colombiana.



Se trata del sargento Andrade, de El general Naranjo, que se emite a las 9:30 p. m. por el canal Caracol, y el de Samuel Medina, el papá de Marbelle en Amor sincero, la serie biográfica de la artista que repite RCN a las 9 p. m., luego de que se terminaron los capítulos grabados de sus exitosas series de la noche, Pa’ quererte y Enfermeras.

Y, aunque solo se encuentran por media hora, el rating de ambas es casi igual, pues mientras que El general Naranjo marca un promedio de 10 puntos, Amor sincero llegó el pasado jueves a 9.8 puntos.



A Vesga esto le saca una sonrisa. “¡Es medio esquizoide la cosa! Pero me siento afortunado de que mi trabajo (el viejo y el nuevo) siga teniendo vigencia. Ambos son personajes que quise mucho y, aunque –para hacer las cosas aún más surreales– se trata en ambos casos de policías, son muy diferentes, y la gente los ha recibido con mucho aprecio”, comenta.

Andrade, de El general Naranjo, es un hombre discreto, un oficial tímido que siempre está disponible para el general en la producción basada en la vida del uniformado.

Es un hombre sencillo que no tiene afán de protagonismo. Lleva siempre una libreta en la que apunta todo para que nada se le olvide y, aunque era de la parte administrativa, Naranjo lo sacó de ahí y lo convirtió en pieza importante de su equipo de inteligencia.



Al actor le gustaron todos sus matices: “Que sea de pocas palabras y discreto me puso en el escenario ideal para construir un personaje lleno de riqueza. Me gusta que no es el más astuto, pero es práctico y con esa ‘lógica elemental’. Tiene sentido del humor y a veces no es justo, pero siempre busca la justicia (esas contradicciones son fascinantes para mí). Me gusta que tenga tics (risa). Y que así, básico, elemental, es entrañable”.



Estas facetas (timidez, discreción) fueron el punto de partida para hacer realidad a Andrade: “Pareciera poco, pero de ahí se puede sacar mucho. Además, tuvo mucho que ver el trabajo con mis compañeros (la labor del actor es siempre de ensamble, y este proyecto fue especialmente basado en esa conformación entre actores), especialmente con Brian Moreno y Christian Meier (este último el general Naranjo). Fue con ellos, por ejemplo, como se desarrolló la cualidad de lo cómico de Andrade, que no estaba en los libretos, sino que se dio en el set, con ellos”, cuenta.



Vesga nació en Bogotá en 1976 y desde niño estuvo vinculado al arte, pues hizo parte del grupo teatral de su colegio, y dio un paso por la música. Tras aplazar su carrera de arquitectura, viajó a Nueva York y estudió en la escuela Lee Strasberg.

A través de sus distintos personajes (ha actuado en La Pola, Escobar, el patrón del mal; Pura sangre, Allá te espero y La prepago, entre otras, y en teatro estuvo recientemente en La verdad, del Teatro Nacional), Vega ha demostrado oficio y trabajo. “Ser artista es un privilegio, y la clave para serlo y seguir siéndolo es nunca perder la capacidad de asombro ni la disponibilidad al juego. Actuar es jugar en serio”, dice.



Agrega que hacer personajes de oficios de vida es muy atractivo, “de vida o muerte (policías, médicos, periodistas, etc.). El reto, pienso yo, es que resulten humanos y no caigan en los estereotipos. Que sean personas (con dimensiones, con cualidades y falencias). Eso es lo que permite que los espectadores empaticen”.



Y, aunque El general Naranjo primero fue emitida por Netlifx (fue realizada por Fox Telecolombia), que ahora esté en la televisión abierta le gusta, pero más que “es bueno echar una pasada a nuestra historia (especialmente cuando se tiene la distancia del tiempo, que permite entender mejor los hechos), pero también es bueno echar esa pasada haciendo énfasis no en los villanos, sino en aquellos que los persiguieron”.



Por estos días, Vesga está como todo el mundo: en su casa. Y piensa que “este período de cuarentena y lo que lo va a seguir debe ser aprovechado para reflexionar sobre nuestras vidas. De cómo las estábamos viviendo y cómo debemos empezar a vivir. Para mí, por ejemplo, una de las lecciones es que se puede vivir con menos, que debemos ser más austeros y humildes”.

