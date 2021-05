Carlos Cuarón, Manolo Cardona y una película de dentistas

El interés por captar "el absurdo de la condición humana" llevó al director mexicano Carlos Cuarón a formar parte de la selección oficial del Festival de Málaga con Amalgama, una comedia en la que reivindica la figura de los dentistas.

"El sentido del humor es algo que se me da muy natural y que me gusta explorar, mis películas no son la comedia convencional. Lo que me gusta es explorar la complejidad de los personajes y el absurdo de la condición humana y a través de eso es que sale el sentido del humor y la comedia, no a través del pastelazo", expresa a Efe el director y guionista de Rudo y cursi (2008).



El nominado al Óscar en 2002 por el guion del filme Y tu mamá también, empezó a imaginar la historia de la película que forma parte de la selección oficial del Festival de Málaga cuando conoció al actor Manolo Cardona en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

"La idea se me ocurrió antes de Besos de azúcar (2013) en el 2010 cuando conocí a Manolo y a sus hermanos y me llevaron a conocer las Islas del Rosario (Colombia), que son unas islas paradisíacas que están mar adentro. Me la estaba pasando tan bien con él, sus amigos y mi amigo, que dije, tengo que hacer una película aquí", recuerda. Su impacto fue tal, que de regreso de las islas a Cartagena, el director ya tenía el concepto de la película.



"No tenía la historia pero sabía que quería hablar de cuatro personas que se quedarían atrapados en una isla", cuenta. De esa experiencia de la vida real, en la ficción quedaron dos cosas, la primera, las Islas del Rosario, y la segunda, la participación de Manolo Cardona en el filme como uno de los protagonistas y como productor.

Dentistas: de monstruos a seres humanos

La historia, escrita por Cuarón, sigue la aventura de cuatro dentistas que, al visitar unas islas paradisíacas, quedan varados en medio de la nada, situación que los hará lidiar con los egos y las frustraciones de cada uno de ellos. "Cuando me di cuenta de que el tema central que quería tratar era el dolor, fue muy orgánico que los personajes se dedicaran a la odontología. Cualquiera de nosotros piensa en un dentista e inmediatamente dices 'auch', es inevitable, es doloroso", remarca.



Pero algo que le interesaba demostrar en la historia, era que estos profesionales no son otra cosa más que personas normales, situación que la ficción nunca ha respetado, al mostrarlos como "monstruos" o "torturadores".

"Era orgánico hablar de dentistas y no quería hacerlos torturadores, yo quería enseñar a los dentistas como son. Son seres humanos como todos los seres humanos", dice.



El elenco también está conformado por Stephanie Cayo, Miguel Rodarte y Tony Dalton. La cinta fue presentada por primera vez en el Festival de Cine de Morelia en el 2020 y, después de Málaga. Amalgama pasará por diversos festivales de cine internacional, con la esperanza de que en el último trimestre del año se estrene en salas.

Más de 30 años de amor al cine

Este 2021 es un año de celebraciones para los hermanos Cuarón. La ópera prima de Alfonso, Solo con tu pareja, cumple 30 años de haber sido realizada, mientras que también se festejan los 20 años de la cinta Y tu mamá también, ambas películas de las que Carlos fue guionista.



"Solo con tu pareja fue la primera película que hicimos y me enseñó muchísimo. Hay una frescura que es irrecuperable de todos los que participamos ahí. Y tu mamá también nos catapultó internacionalmente a Alfonso, al Chivo Lubezki, a Gael, a Diego y a mí, le debemos mucho", asegura.

El trabajo de ambos quedó marcado en la historia del cine nacional y después de dichas obras, Carlos exploró sus habilidades como director con películas como Rudo y cursi (2008), en la que tuvo a Alejandro Iñárritu, Guillermo del Toro y a su hermano Alfonso Cuarón, como productores, y Besos de azúcar, en donde además de guionista y director, fue productor.



Pese a que Alfonso y Carlos han ido haciendo su trayecto en el cine por separado, el trabajo que han realizado juntos continúa, según expresa el segundo. "Nunca hemos dejado de colaborar, algunas no se han producido y otras están por producir, pero la relación con mi hermano sigue ahí y seguimos haciendo cosas juntos y apoyándonos por separado. No he dejado de colaborar con él, ni él conmigo", apunta.

MÓNICA RUBALCAVA

EFE